Émeutes : Emmanuel Macron tiendra un « point de situation » ce dimanche soir

Après une cinquième nuit d'émeutes en France consécutives à la mort du jeune Nahel tué à 17 ans par un policier, la présidence a annoncé qu'Emmanuel Macron ferait un « point de situation », ce dimanche soir à 19H30 au Palais de l'Elysée en présence de la Première ministre Elisabeth Borne, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et du garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti.

Lire aussiMort de Nahel : « Le risque est un embrasement comme en 2005 », Frédéric Dabi (Ifop)

Les commerces pris pour cible

La veille, quatre jours après le début des troubles, on recensait une dizaine de centres commerciaux et plus de 200 enseignes de la grande distribution attaquées et pillées - dont 15 incendiées -, 250 débits de tabac mais aussi 250 agences bancaires, des magasins de toutes tailles, des établissements de restauration rapide... « C'est hyper critique et il y a vraiment des dégâts très importants », a réagi auprès de l'AFP Alain Di Crescenzo, président de CCI France (les chambres de commerce et d'industrie). « On en est à plusieurs milliers de commerces », avec une prédilection pour les articles de sport, l'alimentaire et l'optique. Un bilan d'autant plus lourd selon lui que de nombreux vigiles ont fait valoir leur droit de retrait. Pour soutenir les commerces visés, une cellule de crise, y compris psychologique, a été ouverte dans chaque CCI, a précisé le président de CCI France.

Lire aussiÉmeutes : malgré l'appel de Bruno Le Maire, les assureurs ne s'engagent pas sur une réduction des franchises

A Strasbourg, les autorités locales ont appelé, samedi, les commerçants à fermer leurs établissements après les pillages survenus la veille dans plusieurs magasins du centre-ville. La préfecture du Bas-Rhin et la mairie de Strasbourg ont ainsi diffusé un message à destination des commerçants, les invitant à baisser le rideau l'après-midi, tandis que les transports en commun ont cessé de fonctionner à 13H00. En Ile-de-France, la circulation des bus et tramways est interrompue le soir à partir de 21H00.

Attaque à la voiture-bélier incendiaire

La nuit de samedi à dimanche a toutefois été « plus calme », a noté Gérald Darmanin, l'attribuant à « l'action résolue des forces de l'ordre ».

Nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre qui ont notamment réalisé 427 interpellations depuis le début de soirée. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 2, 2023

Mais une attaque à la voiture-bélier incendiaire a été perpétrée au domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) dans la nuit de samedi à dimanche. Un acte condamné de manière unanime par la classe politique ce dimanche. Une enquête pour « tentative d'assassinat » a été ouverte par le parquet de Créteil après les faits de L'Haÿ-les-Roses, d'une « gravité extrême » selon le procureur.

Une cellule interministérielle de crise (CIC) est activée « en continu » pour suivre la situation et « prendre les décisions nécessaires », selon Matignon.

(Avec AFP)