Exportations : les PME anticipent un accroissement pour 2018

Les entreprises françaises mettent le cap vers l'international pour 2018. Selon le dernier baromètre Euler Hermes publié ce mercredi 16 mai, 84% des entreprises interrogées veulent augmenter leur chiffre d'affaires à l'export, contre 79% en 2016. Malgré les discours ambiants sur le protectionnisme, "les Etats-Unis et la Chine sont les deux premières destinations vers lesquelles les entreprises françaises souhaitent accroître leurs exportations. Ces deux pays offrent des perspectives de croissance solides cette année et une demande potentielle conséquente"; explique Stéphane Colliac, économiste en charge de la France chez l'assureur.

Les prévisions d'Euler Hermes viennent ainsi corroborer la note de conjoncture de l'Insee publiée à la fin du mois de mars dernier. L'institut de statistiques indique que à la fin du premier semestre 2018, l'acquis annuel "de contribution au PIB du commerce extérieur français serait légèrement positif (+0,2 point)." Une bonne nouvelle pour l'économie française habituée à connaître un commerce extérieur pesant sur la croissance depuis plusieurs années.



Avant d'aller conquérir de nouveaux marchés, les entreprises françaises veulent surtout renforcer leurs positions sur les marchés qu'elles connaissent. "En effet, seuls 39% des répondants affirment vouloir conquérir des nouveaux marchés en 2018, contre 50% en 2016." Les entreprises françaises font le pari de la stabilité précise le communiqué. Elles ciblent plutôt des pays proches situés en Europe. Dans le classement des Etats d'exportation privilégiés, figurent l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni. L'étude met également en avant un intérêt grandissant pour quelques pays d'Afrique francophone (Maroc et Côte d'Ivoire).



De manière générale, les risques signalés par les entreprises sont perçus comme plus faibles que lors de l'enquête de 2016 (28% contre 25%). Parmi les risques cités, l'impayé demeure la crainte principale (58%), viennent ensuite le risque de change (55%) et le risque lié au transport (42%). Les aléas liés à la situation politique (confiscation, expropriation ) arrivent en quatrième position.

Du côté des principaux freins rencontrés à l'export, les chefs d'entreprise indiquent d'abord les coûts de transport (49%), puis le manque d'information financière sur les clients (47%), le manque de collaborateur dédié (44%) ou le manque d'information sur la zone d'exportation (34%).

Le chef économiste d'Euler Hermes Ludovic Subran a expliqué, lors de la conférence de presse, que le baromètre "réserve une surprise de taille : 72% des entreprises interrogées privilégient l'export à l'implantation locale. Elles étaient 64% en 2016 et surtout, c'est la première fois que le Site France est autant mis en avant dans la stratégie d'internationalisation des entreprises".

Pour financer leurs exportations, elles sont prêtes à puiser dans leur trésorerie, et à étendre leurs délais de paiement. "Les entreprises françaises sont prêtes à jouer le rôle de banque invisible pour leurs clients à l'étranger", a résumé Ludovic Subran.

Les projections des PME reposent avant tout sur une conjoncture mondiale favorable. Selon la société d'assurance basée à la Défense, la croissance mondiale devrait s'élever à 3,3% en 2018 et 3,1% en 2019, avec un PIB de 2,3% (2018) et 2% (2019) prévu pour la zone euro. Euler Hermes prévoit "une nouvelle année de croissance du commerce mondial tant en valeur (+8,4%) qu'en volume (+4,4%) en 2018."

Les principaux débouchés devraient provenir de l'Union européenne avec 4 milliards d'euros à saisir en Allemagne, 2,2 milliards d'euros en Italie, 1,7 milliard euros en Espagne et 1,6 milliard d'euros en Belgique. "La Chine (2,2 milliards d'euros) et les États-Unis (1,6 milliard d'euros) feront également partie des destinations à privilégier pour les entreprises tricolores."



Si les économistes de la compagnie d'assurance saluent quelque-unes des mesures du gouvernement d'Edouard Philippe, Ludovic Subran note un manque de clarté dans la stratégie de l'exécutif pour améliorer les performances du commerce extérieur.

"Les réformes mises en œuvre et annoncées sur la compétitivité et l'emploi semblent aller dans le bon sens, et redonnent envie de produire en France pour exporter"