Grèves du 7 mars : les prévisions de trafic à la SNCF et à la RATP, des retards possibles dans l'aérien

Les usagers des transports en commun vont devoir prendre leur mal en patience. La RATP et la SNCF ont toutes deux publié leurs prévisions de trafic pour la journée du mardi 7 mars. Elles anticipent une journée « très fortement perturbée ».

Lire aussiSemaine décisive pour la réforme des retraites

A la SNCF, 80% des TGV et TER sont annulés. Voici, à titre indicatif, les prévisions de la compagnie pour ces grands axes :

Axe Nord TGV INOUI : 1 train sur 5 (1 train sur 2 sur Paris-Lille)

Axe Est TGV INOUI : 1 train sur 5

Axe Atlantique TGV INOUI : 1 train sur 5

Axe Sud Est TGV INOUI : 1 train sur 3

TGV Province à province : 1 trains sur 10

OUIGO : 1 train sur 4

Plusieurs stations de métro fermées

L'Eurostar et le Thalys ne sont pas épargnés non plus, avec 2 trains sur 3 en circulation. Les liaisons entre la France et l'Allemagne, et celles entre la France et l'Espagne, sont même suspendues ce mardi.

Lire aussiRetraites : « Le gouvernement ne propose que des rustines», (Frédéric Souillot, FO)

En Île-de-France, les usagers des transports rencontreront aussi des difficultés. Le trafic à la RATP sera normal pour les lignes 1 et 14, automatisées. En revanche, la ligne 6 sera, elle, ouverte de 5h30 à 20 heures avec un métro sur trois en moyenne, tout comme la ligne 12, où il faudra compter un train sur quatre en heures creuses.

Les autres lignes du réseau ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30), parfois élargies, et ne rouleront pour quelques-unes d'entre elles que sur certains tronçons. Il est fortement conseillé de consulter les prévisions en amont. Outre un trafic réduit, certaines stations ne seront pas desservies.

Des retards de dernière minute « ne sont pas à exclure », prévient Air France

La RATP ne fera rouler qu'entre 25% et 50% des trains sur les lignes A et B du RER selon les heures. De nombreuses perturbations sont à prévoir sur les Transiliens, opérés par la SNCF, avec entre un train sur trois et un sur dix selon les lignes. Dans ces deux entreprises de transport, l'ensemble des syndicats ont d'ores et déjà appelé à une grève reconductible.

SNCF comme RATP recommandent aux voyageurs de différer leurs déplacements. Les deux groupes communiqueront des prévisions plus précises mardi pour la journée de mercredi.

Dans les airs, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) a demandé aux compagnies de réduire leurs programmes de vols le mardi et le mercredi, de 20% à Paris-Charles-de-Gaulle et de 30% à Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse. « Air France prévoit d'assurer près de 8 vols sur 10, dont la totalité de ses vols long-courriers », a indiqué la compagnie, « toutefois, des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure ».

(Avec AFP)