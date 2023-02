Grève reconductible : tous les syndicats de la SNCF s'accordent pour faire barrage à la réforme des retraites

La mobilisation à la SNCF contre la réforme des retraites vient de monter encore d'un cran. L'ensemble des syndicats représentatifs appelle désormais à la grève reconductible à partir du 7 mars. Quatrième et dernier syndicat à s'être prononcé, la CFDT-Cheminots rejoint ainsi ce lundi la CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire et SUD-Rail.

Dès le 24 janvier dernier, la CGT Cheminots et SUD-Rail avaient appelé à durcir le mouvement en appelant à deux jours consécutifs de grève les 7 et 8 février, puis en posant le principe de la grève reconductible dès la mi-février. Il s'agissait alors pour le premier et le troisième syndicat de la SNCF de compter leurs forces, au sein du groupe ferroviaire et dans les autres secteurs, en vue de la mobilisation future.

Après réflexion et plusieurs assemblées générales pour affiner le calendrier, la période des vacances a finalement été évitée pour éviter de faire perdre le mouvement en popularité. Quitte à ce que l'examen de la réforme se poursuive entretemps sans pression sociale. Après être passé à l'Assemblée nationale, le texte arrive au Sénat : en commission à partir de demain, mardi 28 février, et en séance dès jeudi 2 mars.

L'intersyndicale à nouveau sur les rails

Ce délai aura permis de rallier l'Unsa-Ferroviaire vendredi dernier, puis la CFDT-Cheminots ce lundi et donc de porter le mouvement de grève reconductible au niveau de l'intersyndicale, comme ce fut le cas pour les journées de mobilisation ponctuelle.

La CFDT-Cheminots s'est positionnée suite à une consultation de ses adhérents, lancée vendredi dernier. Selon elle, ils se sont prononcés à plus de 80% en faveur de la grève reconductible.

Quant à l'Unsa-Ferroviaire, elle indique dans son tract qu'elle « analysera dès le 7 mars et chaque jour le taux de grévistes à la SNCF et dans les entreprises ferroviaires, mais également au niveau interprofessionnel, pour décider des suites à donner à ce mouvement », conformément à ses positions depuis le début du mouvement.

Les organisations représentatives de la SNCF suivent ainsi l'exemple de leurs homologues de la RATP qui ont elles aussi appelé à un mouvement reconductible comme l'indique l'AFP.