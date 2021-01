La pandémie a fait chuter l'espérance de vie des Français, les décès au plus haut depuis 1945

Les ravages de la pandémie sur la population françaises sont colossaux. Selon la dernière livraison de l'Insee rendue publique ce mardi 19 janvier, l'espérance de vie a reculé de 0,4 an pour les femmes et de 0,5 an pour les hommes. Cette chute est deux fois plus importante que celle de 2015 (-0,3 an et -0,2 an) où la grippe hivernale avait fait de nombreuses victimes. L'espérance de vie à la naissance s'établit à 85,2 ans pour les femmes et à 79,2 ans pour les hommes. Lors d'une intervention devant la commission des affaires économiques au Sénat la semaine dernière, l'économiste Olivier Pastré tirait la sonnette d'alarme.

"Si on regarde l'histoire, il n'y a eu que cinq pandémies qui ont fait plus d'un million de morts. La peste antonine qui frappa Rome, la peste du Moyen-Age, et plus récemment la grippe espagnole, la grippe asiatique et la grippe de Hong-Kong. C'est une pandémie que nous avons tous les 400 ans. Nous allons être obligés de changer de paradigme."

Du point de vue économique, l'espérance de vie est rarement évoquée dans les débats contrairement à la croissance du PIB, la dette, les déficits ou le chômage. Elle demeure pourtant un indicateur primordial pour juger de l'état de bonne santé d'une population, surtout dans le contexte d'une pandémie mondiale qui a déjà fait près de...