Le Cned veut former les Français aux enjeux climatiques avec une première formation certifiante

Les informations sur le réchauffement climatique ne manquent pas sur Internet. Mais s'assurer que les informations sont fiables, à jour, et non biaisées, est en revanche plus compliqué. C'est en partant de ce constat que le Centre national d'enseignement à distance (Cned), l'acteur de référence en France opéré par le Ministère de l'Education nationale, a décidé de lancer sa formation sur les enjeux climatiques et la biodiversité, créée avec des scientifiques spécialisés sur ces questions. Baptisé B.A-BA du climat et de la biodiversité, cette formation gratuite, « ouverte à tous », et disponible sur le site a officiellement été lancée ce mardi 7 juin.

Si l'organisme public s'est décidé à lancer cette nouvelle formation, c'est notamment suite à la publication de son sondage « Les Français, la connaissance et la pédagogie sur les enjeux climatiques » portant sur 1.027 personnes. Il affirme que 25% des personnes interrogées sont angoissées par l'avenir et le changement climatique et que 65% sont préoccupées par ces sujets.

Aussi, pour ses créateurs, la plateforme de mise à niveau sur le changement climatique n'a « pas simplement pour but de donner des informations aux Français mais de leur montrer les solutions qui existent pour lutter contre ce phénomène », précise Jean-Noël Tronc, directeur général du Cned qui n'a pas fixé d'âge pour cette formation en ligne et envisage même de la décliner à l'école.

Six Français sur dix estiment avoir des lacunes sur les enjeux climatiques

Pour le Cned, il y a donc une véritable demande des citoyens pour la formation aux enjeux climatiques, d'autant que six sondés sur dix estiment que leur niveau de culture écologique n'est pas à la hauteur des enjeux. « Pourtant, pour parvenir à une transition efficace, il est nécessaire qu'on puisse embarquer tous les Français dans ce combat », prévient Jean-Baptiste Sallée, climatologue au CNRS et contributeur à la formation qui appelle à « former massivement les gens sur ces questions ». Aujourd'hui, la première pierre a donc été posée par le Cned qui revendique 167.000 formations vendues en 2020.

Une formation certifiante, mais pas encore utile dans le monde professionnel

Pour former au mieux et de manière rapide les Français, la formation du Cned propose cinq modules d'une heure trente chacun, traitant de différents thèmes (définition du changement climatique, conséquences, causes et solutions, biodiversité, choix individuels et collectifs pour atteindre la neutralité carbone) avec des QCM, quizz et autres cartes interactives. Selon les auteurs de l'étude, « cette approche permet de conjuguer rigueur scientifique et pédagogie ».

Une fois les informations apprises, un participant peut faire valider ses acquis en passant des tests sur chaque module et obtenir des badges numériques « qui prouvent le niveau de connaissances et peuvent être affichées sur LinkedIn par exemple », présente Virginie Ventana, responsable des projets centraux au Cned. Cette certification pourrait donc avoir un intérêt professionnel, à l'image des certifications Cambridge ou Toeic en anglais ou Voltaire en orthographe. Nombre d'entreprises cherchent actuellement à verdir leurs activités et celles de leurs salariés.

Mais pour le moment, il est trop tôt pour se prononcer sur l'utilité concrète de cette formation, de l'aveu même du Cned. « Il y a clairement un intérêt très fort des entreprises à vouloir développer des formations. Mais le fait que ces badges soient reconnus par les entreprises dépendra moins du Cned que des politiques de ressources humaines de ces dernières » confie Jérome Villot, directeur adjoint du Cned chargé des apprentissages, de la pédagogie et du numérique. L'organisme de formation affirme tout de même être déjà en discussion avec des entreprises dans l'optique d'ouvrir, dans le futur, des formations aux enjeux climatiques plus approfondies et spécifiques à chaque secteur ou chaque activité.