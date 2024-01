Le gouvernement Attal attendu au tournant sur l'emploi des seniors

L'emploi des seniors risque une nouvelle fois d'occuper le devant de la scène. Les syndicats et le patronat doivent se retrouver à Paris ce mardi 16 janvier. Au programme, un cycle de trois réunions cruciales pour établir un diagnostic sur l'emploi des seniors. Un an jour pour jour après la présentation de la réforme décriée des retraites par l'ex-Première ministre Elisabeth Borne, le gouvernement met la pression sur les entreprises.

Lors de ses voeux aux acteurs de l'économie le lundi 9 janvier, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a tapé du poing sur la table. « Vous, chefs d'entreprise, vous avez une responsabilité particulière : vous devez rompre avec cette pratique d'un autre temps - la mise à la retraite déguisée de vos salariés les plus âgés », a-t-il déclaré, d'un ton martial, devant un parterre de dirigeants de groupes du CAC 40 et de plus petites entreprises. «Dans la négociation en cours, j'invite par conséquent les partenaires sociaux à faire preuve de la plus grande ambition pour l'emploi des plus de 55 ans », a-t-il poursuivi.

Nommée la semaine dernière à la tête du ministère du Travail à la place d'Olivier Dussopt convoqué par la justice à partir de ce 16 janvier, Catherine Vautrin issue des rangs de la droite récupère un dossier particulièrement sensible rue de Grenelle. En effet, Emmanuel Macron risque de réaffirmer l'objectif du « plein emploi » lors de sa conférence de presse de ce mardi soir. Or, le chômage est reparti à la hausse en 2023 après plusieurs années de baisses consécutives. Et les perspectives sont loin d'être optimistes pour 2024.

Lire aussiLa promesse de plein emploi s'éloigne, le chômage devrait encore grimper en 2024 selon l'Insee

Le gouvernement veut doubler le taux d'emploi des seniors de 60 à 64 ans

Sur la catégorie des 60-64 ans, le gouvernement veut doubler la part des seniors en emploi en passant de 32% à 65%. « Depuis le début des négociations sur les seniors, nous avons toujours dit que l'emploi devait être une priorité », explique à La Tribune, Fréderic Souillot, secrétaire général de Force ouvrière. « On doit absolument éviter les licenciements des 55 ans et plus dans les entreprises. Avant la loi Travail et les ordonnances Macron, les licenciements devaient prendre en compte l'âge, l'expérience. Désormais, ce n'est plus le cas », déplore-t-il.

Lors de la concertation de mardi avec le patronat, le syndicat va demander « de retirer par décret dans le code du travail que les personnes soient considérées comme senior à partir de 45 ans ». En cas de rupture conventionnelle, la confédération veut également demander un alignement des cotisations équivalentes à celles d'un licenciement pour motif économique.

Bercy souhaite un tour de vis sur la durée d'indemnisation des seniors au chômage

Pour faire grimper le taux d'emploi des plus âgés, Bercy planche sur plusieurs hypothèses explosives. Lors de plusieurs interventions, le ministre de l'Economie n'a pas caché sa volonté de durcir la vis sur les conditions d'indemnisation des seniors inscrits au chômage.

Actuellement, les personnes de plus de 55 ans peuvent toucher des indemnités durant 27 mois contre 18 mois pour les moins de 53 ans. Le projet brûlant de l'exécutif est d'aligner les règles des plus de 55 ans sur les autres catégories sachant que depuis février 2023, cette durée a déjà baissé de 25%. « Réduire l'indemnisation des plus de 55 ans, c'est les pousser un peu plus vers la précarité et les minimas sociaux. Les seniors auraient bien aimé conserver leur emploi. Lorsqu'ils recherchent un emploi, ils sont jugés trop vieux, pas assez mobiles », explique Fréderic Souillot.

La difficile gestion des fins de carrière

L'autre sujet brûlant sur lequel les partenaires sociaux vont négocier concerne la gestion des fins de carrière. Dans les débats sur la réforme des retraites, les syndicats avaient poussé l'exécutif à prendre en compte la pénibilité en facilitant les projets de reconversion professionnelle. Le texte adopté en force au 49-3 et entré en vigueur en septembre dernier a pris en compte cette demande en permettant aux salariés titulaires d'un compte professionnel de prévention (C2P) de se former plus facilement à des métiers moins exposés à des risques. Si les syndicats ont salué cette mesure, ils ne sont pas complètement satisfaits de la forme du dispositif. « Le projet de reconversion professionnelle (PRP) doit être compris comme un droit, et non comme un dispositif supplémentaire permettant de changer de métier », souligne Force Ouvrière dans un communiqué.

Report de l'âge de départ à la retraite : les risques de la trappe à pauvreté

Le report de l'âge légal de départ à la retraite risque d'amplifier le phénomène des seniors ni en emploi ni à la retraite si les entreprises et le secteur public ne changent pas leur politique de ressources humaines à l'égard des seniors. Dans l'Hexagone, près de 16% des personnes âgées de 55 à 69 ans ne sont ni en emploi, ni à la retraite et cette part atteint 28% juste avant 61 ans, selon de récents chiffres de l'Insee.

Ces seniors subissent en grande partie cette situation, soulignent les statisticiens. « 45 % des personnes ni en emploi ni à la retraite de 55 à 61 ans sont sans emploi pour une raison de santé ou de handicap, 19 % sont sans emploi malgré une recherche active et sont donc au chômage au sens du BIT», explique l'institut de statistiques. Autant dire que le chantier de l'emploi des seniors est immense.