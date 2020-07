Les défaillances d'entreprises ont reculé, pas les emplois menacés...

C'est un résultat invraisemblable en période de récession. Selon la dernière étude du cabinet Altares publiée ce jeudi 9 juillet, le nombre de défaillances d'entreprises a chuté d'environ 53% entre le second trimestre 2019 et le second trimestre 2020, passant de 12.347 à 5.766. Alors que le gouvernement a pris la décision de mettre l'économie sous cloche à la mi-mars pour tenter de juguler la propagation du virus, le nombre d'entreprises en situation de défaillances s'est considérablement réduit.

Pour tenter d'expliquer ce phénomène, les auteurs de l'enquête expliquent que "c'est l'aménagement des textes réglementaires qui a permis cette étonnante résistance des entreprises. Sans...