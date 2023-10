Lutte contre le gaspillage alimentaire  : le gouvernement s'attaque aux cantines

La France a ouvert ce mercredi 18 octobre la première réunion de la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. Cette conférence rassemble à Paris délégations diplomatiques, ONG et scientifiques autour de la thématique du mieux manger à l'école, sous l'égide du Programme alimentaire mondiale (PAM). Objectif de ce rendez-vous qui se tient jusqu'à demain : que tous les enfants scolarisés de la planète aient d'ici à 2030 accès aux repas « nécessaires pour bien apprendre et bien grandir ».

Les annonces n'ont pas tardé côté français. « Avec la coalition que nous formons, nous détenons un levier d'action formidable », notamment « sur un domaine sur lequel nous allons devoir faire des efforts », « la lutte contre le gaspillage alimentaire, élément essentiel pour réduire notre empreinte carbone », selon le discours lu par la secrétaire d'État au Développement et à la Francophonie, Chrysoula Zacharopoulou. Des propos qui auraient dû être prononcés par Emmanuel Macron, mais le président français a annulé sa venue à la dernière minute « retenu par la situation internationale ».

Lire aussiUne alimentation durable à un prix attractif : le casse-tête des cantines face à l'inflation

Paniers anti-gaspillages en entreprise

Dans cette volonté de réduire le gaspillage alimentaire, l'exécutif souhaite ainsi mettre davantage à contribution les cantines des administrations et des entreprises, qui servent plus de sept millions de repas par jour.

« Cela va au-delà d'une réflexion sur l'organisation de nos cantines et des portions servies. Je souhaite aussi qu'elles puissent participer à une grande initiative de "paniers-repas antigaspi », qui seraient rendus accessibles à tous pour moins de deux euros sur des plateformes grand public », selon le discours.

Plusieurs plateformes existent actuellement pour permettre aux commerces, supermarchés et restaurants de vendre leurs invendus à plus petits prix. À la clé : des économies financières pour les consommateurs et une réduction des pertes pour les professionnels. L'une des plus connue, Too Good To Go, affirme avoir « sauvé » 79 millions de repas en 2022.

D'après les chiffres de l'agence de la transition écologique (Ademe), 10 millions de tonnes d'aliments sont jetés chaque année en France. Soit 150 kilos de nourriture en moyenne par français, entre la phase de production et de distribution. Le secteur des cantines représente 8% du gaspillage alimentaire national selon le gouvernement.

Cours de cuisine à l'école

Du côté des cantines scolaires, le président de la République souhaite « qu'à partir de l'année prochaine, tous les enfants de France à l'école primaire enfilent leur tablier et préparent un repas pour leurs copains dans l'année ». Le but derrière cette mesure : « réapprendre à nos enfants le fruit de la terre et du travail des hommes », dixit le discours du chef de l'État. « À chaque établissement de trouver les bonnes modalités, avec leurs cantiniers, leurs prestataires, la commune, les animateurs de périscolaire ou les enseignantes et enseignants », est-il précisé.

Lire aussiLes inégalités à l'école ont augmenté selon un baromètre

« Je veux que tous les enfants de France sachent distinguer un fenouil ou une betterave, pour rendre hommage aux tests réalisés par les merveilleux acteurs déjà engagés sur ce terrain comme l'École comestible ». Cette association qui incite les enfants à cultiver fruits et légumes dans le jardin de l'école et à leur apprendre à les cuisiner. Un exemple cité par l'exécutif, qui n'est pas le seul. Il existe aussi notamment le projet « Chouette cantine », un kit d'outils à destination des animateurs périscolaires et cuisiniers pour améliorer les connaissances des enfants autour de certains aliments (légumineuses, choux) et introduire une notion de plaisir, avec des jeux ou des ateliers de cuisine.

Guillaume Gomez, ancien chef cuisinier de l'Élysée et représentant du président Macron pour la gastronomie, sera chargé de mettre sur pied une « équipe de France des cantines », qui associera acteurs privés et publics pour échanger sur les meilleures pratiques.

(Avec AFP)