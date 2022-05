Macron tranche enfin et nomme Elisabeth Borne nouvelle première ministre

Emmanuel Macron a tranché. Plus de trois semaines après sa réélection, Emmanuel Macron a tranché et a choisi Elisabeth Borne pour remplacer Jean Castex et occuper le poste de Première ministre. Âgé de 61 ans, elle aura la lourde charge de mener la politique du gouvernement après avoir été ministre pendant la totalité du précédent quinquennat du chef de l'Etat. D'abord comme ministre des Transports où elle a réussi la réforme de la SNCF, avant de prendre la tête du ministère de la Transition écologique en 2019 (ministère de tutelle du ministère des Transports), puis ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion sous le gouvernement Castex (à partir de juillet 2020).

Avant d'entrer au gouvernement, Elisabeth Borne était présidente de la RATP. Elle n'était pour autant pas novice en politique puisqu'elle avait également été directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Ecologie en 2014. Par ailleurs, elle a été directrice de la stratégie de la SNCF.

Plusieurs noms ont circulé

Plusieurs noms circulaient depuis plusieurs jours avec pour ce qui semblait être la seule certitude, que le poste serait occupé par une femme : Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, Marisol Touraine l'ex-ministre socialiste des Affaires sociales ou l'économiste Laurence Tubiana...

L'annonce de la nomination d'Elisabeth Borne qui s'est faite dans la foulée de la remise de sa démission par Jean Castex à Emmanuel Macron.

