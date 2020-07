Malgré la reprise, l'économie française subit encore des pertes colossales

C'est un redémarrage en demi-teinte. Avec le déconfinement et la levée progressive des mesures administratives, beaucoup de secteurs ont pu redémarrer tandis que d'autres semblent encore asphyxiés. Dans leur dernière livraison rendue publique ce lundi 6 juillet, les économistes de la Banque de France estiment que la contraction de l'activité est moindre qu'anticipé. "Sur le mois de juin, l'activité a été un peu meilleure que celle prévue par les chefs d'entreprise par rapport à la normale. Le rebond de l'activité est plus fort que prévu dans l'industrie, les services et le bâtiment", a expliqué Olivier Garnier, directeur des études à la banque centrale lors d'un point presse ce lundi après-midi.

Résultat, la croissance du produit intérieur brut (PIB) au second trimestre chuterait d'environ 14% contre 15% lors de leur précédente simulation. Pour le troisième trimestre, les statisticiens de l'organisme bancaire anticipent un rebond du PIB de 14%. À ce stade, il est encore difficile d'avoir une vue d'ensemble des répercussions de la pandémie sur l'économie tricolore. Les économistes sont confrontés à de nouvelles méthodes et beaucoup d'incertitudes demeurent sur le plan sanitaire et les...