« Nous devons viser 80% de taux d’emploi » d’ici à 2027 (Bruno Le Maire)

« Nous devons augmenter le taux d'emploi du pays d'ici à 2027 », a indiqué Bruno Le Maire, en marge des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. « Nous devons viser 80% de taux d'emploi d'ici les années qui viennent », a-t-il précisé, un taux que la France n'a pas connu « depuis un demi-siècle ».

Ce taux rapporte le nombre de personnes en emploi à la population en âge de travailler, et la France est moins bien placée que d'autres pays européens en la matière, comme l'Allemagne (78%) et les Pays-Bas (plus de 80%), selon le ministre.

« Si nous avions un taux d'emploi équivalent à celui de l'Allemagne, nous n'aurions plus de problème de déficit, notre dette se réduirait beaucoup plus rapidement et nous n'aurions globalement plus de problème de finances publiques », a-t-il souligné.

Miser sur l'emploi des seniors

Pour y parvenir, le gouvernement table notamment sur sa réforme des retraites qui prévoit de relever progressivement l'âge de départ de 62 à 64 ans afin d'augmenter l'emploi des seniors notamment. Mais, ce report de l'âge légal de départ ne devrait pas modifier considérablement ce dernier. Car si le taux d'emploi des 55-64 ans a certes augmenté depuis la dernière réforme de 2010 repoussant l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, la situation est toujours très défavorable pour les plus âgés. Dans une récente étude de la direction statistique du ministère du Travail (Dares), les chercheurs ont montré que le taux d'emploi des seniors après 60 ans (35%) décrochait bien plus nettement que le taux d'emploi des personnes âgées de 55 à 59 ans (75%).

En outre, le report de l'âge légal devrait faire bondir le nombre de chômeurs. L'Unédic a récemment évalué que la réforme paramétrique précitée avait fait bondir le nombre de personnes seniors inscrites et indemnisées par Pôle emploi de 100.000 entre 2010 et 2022.

Personne n'est « inemployable »

Bruno Le Maire s'est aussi fixé l'objectif d'atteindre le plein emploi d'ici à 2027, soit un taux de chômage autour de 5% (contre 7,1% de la population active au premier trimestre de l'année 2023). Une ambition portée par France Travail qui sera dès le 1er janvier 2024 la seule porte d'entrée pour toutes les personnes en recherche d'emploi ou rencontrant des difficultés d'insertion, dont les bénéficiaires du RSA. Le projet de loi prévoit de rassembler dans un même réseau France Travail, les services en la matière de l'Etat, de Pôle emploi, des missions locales (jeunes), Cap emploi (handicapés), les collectivités territoriales, les organismes et associations d'insertion et les CAF. La clé de voûte du projet : personne n'est « inemployable », plaidait le gouvernement.

(Avec AFP)