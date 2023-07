Présidentielle 2027 : « Oui, je prendrai ma part », affirme Carole Delga

Carole Delga ne fait plus mystère de son envie d'être candidate à l'élection présidentielle de 2027. La présidente (PS) du conseil régional d'Occitanie n'élude plus les questions à ce sujet. Invitée de La Tribune ce samedi aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, elle a confirmé qu'elle est« engagée pour [le] pays, pour un projet national qui soit de gauche ».

Le PS n'a « pas suffisamment travaillé » en 2022...

« Je ne me résous pas à la montée de l'extrême-droite, à une présentation sur le thème "On a tout essayé, pourquoi pas essayer la famille Le Pen ?" et je ne me résous pas non plus à cette société de l'affrontement, de la France à deux vitesses », a-t-elle ajouté.

« Donc oui, je prendrai ma part », a enchaîné Carole Delga.

« La gauche a beaucoup de talent et beaucoup d'envie », a poursuivi la patronne de la région Occitanie, lâchant que sa famille politique - le Parti socialiste notamment - « n'avait pas suffisamment travaillé » la dernière présidentielle. La candidate Anne Hidalgo avait en effet récolté moins de 2% des suffrages en avril 2022...

Réconcilier les gens et concilier les enjeux

Un temps révolu, selon elle. « Nous sommes de nombreux socialistes, hommes et femmes de gauche, qui travaillons avec ambition et pragmatisme, sans aucun dogmatisme et en pensant profondément que c'est en réconciliant les gens et en conciliant les enjeux écologiques et sociaux que nous pouvons faire gagner la France ».

« Et donc gagner les élections », a conclu Carole Delga.

Message envoyé à Bernard Cazeneuve. L'ancien Premier ministre ne cache pas non plus ses ambitions depuis son meeting à Créteil (Val-de-Marne) le 11 juin dernier.