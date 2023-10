Punaises de lit : le gouvernement « au travail et mobilisé », après une réunion interministérielle

Le gouvernement est « au travail et mobilisé » sur la question des punaises de lit qu'il suit « de très près », a appris l'AFP ce vendredi 6 octobre, de source gouvernementale à l'issue d'une réunion interministérielle sur le sujet. « Tous les ministères sont au travail et mobilisés sur ce sujet », a souligné cette source, après une réunion de deux heures vendredi matin à Matignon au niveau des cabinets, qui était destinée à établir « un état des lieux ».

« On est passé d'un sujet d'actualité qui inquiète les Français à un sujet sur lequel le gouvernement travaille et se mobilise pour établir les constats et apporter des solutions nécessaires, soit déjà existantes, soit nouvelles », a-t-elle ajouté, en soulignant que « beaucoup de choses existent déjà » pour lutter contre les punaises de lit.

Des cas d'infestation dans des établissements scolaires

L'objectif de cette réunion « de travail », qui pourrait « en appeler d'autres », « était d'échanger entre les uns et les autres pour savoir où en étaient les ministères concernés dans leurs périmètres, en termes de constats et de solutions », a-t-on ajouté.

« Etant donné que les punaises de lit sont un problème qui touche toute la société, il est évident qu'il faut qu'il soit transministériel, souligne Stéphane Bras, porte-parole de la CS3D, la chambre syndicale qui réunit les principaux acteurs de l'hygiène antiparasitaire, auprès de La Tribune.

A ce stade, l'exécutif ne semble pas prévoir d'annonces. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran avait pourtant promis que cette réunion déboucherait sur « des décisions et des orientations », afin de « répondre à l'angoisse légitime des Français ». Depuis plusieurs semaines, les témoignages et vidéos sur les réseaux sociaux ont afflué, témoignant une inquiétude croissante.

Cinémas, établissements scolaires, transports en commun... Plusieurs cas d'infestation de ces nuisibles ont été rapportés dans des lieux publics, et parfois avérés. Cinq établissements scolaires en France ont été fermés. Des professeurs d'un lycée parisien, le lycée Elisa Lemonnier dans le 12e arrondissement, ont même fait valoir leur droit de retrait jeudi après la découverte de punaises de lit dans leur établissement.

« Il y a une recrudescence »

Dans ce contexte, le ministre des Transports, Clément Beaune, a réuni, le 4 octobre dernier, « les principaux opérateurs de transports et les associations d'usagers ». Objectif affiché, faire le point sur la situation et renforcer les mesures, afin d'informer et de rassurer les voyageurs. « C'est un sujet qu'il faut traiter avec sérieux, ni psychose, ni déni, a martelé le ministre à l'issue de la réunion. Il faut d'abord rassurer, car il n'y a pas de recrudescence des punaises de lit dans les transports publics. » Au total, 37 cas ont été signalés, mais non avérés à la SNCF, a illustré Clément Beaune.

Ce dernier a annoncé que les entreprises de transports en commun devront publier les données relatives aux cas recensés, signalés et avérés de punaises de lit, et ce, « tous les trois mois », ainsi que les protocoles sanitaires.

« La transparence est clé : c'est avec une transparence totale que nous aurons une confiance totale », a-t-il justifié.

Signe que l'exécutif ne souhaite pas que les punaises de lit viennent assombrir les mois à venir, le ministre a également exigé que les opérateurs de transport améliorent les protocoles. « Dans chaque secteur (ferroviaire, routier, scolaire, aérien, ndlr), il doit y avoir un renforcement des actions : je ferai un point trimestriel à cet effet », a complété Clément Beaune, précisant son intention de réunir, également, les entreprises prestataires chargées de la désinsectisation, afin d'aboutir à une « conférence des solutions » à la fin du mois.

Rien n'indique une brusque invasion de punaises de lit en France. La tendance de long terme semble toutefois bel et bien réelle. Les chiffres dévoilés en juillet par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) indiquent qu'en France, plus d'un foyer sur dix a été touché par les punaises de lit ces cinq dernières années.

« La situation doit être prise au sérieux, le phénomène existe et il est mondial : il ne faut pas le sous-estimer, il y a une recrudescence, insiste Stéphane Bras, porte-parole de la CS3D, signalant une hausse des interventions, notamment dans les bureaux, avec des « cas avérés ». La panique ne sert à rien : il y a des moyens de traiter, dès lors qu'on a les bons réflexes ».

Le professionnel insiste en particulier sur la nécessité pour les particuliers et entreprises de faire appel à des professionnels certifiés. Outre les punaises de lit, le porte-parole de la chambre syndicale met l'accent sur d'autres problématiques, comme le moustique-tigre. « A cet égard, il faut que les autorités aient le courage de mettre en place des obligations, et en même temps, des fonds mutualisés pour que l'ensemble de la société puissent recourir à des professionnels dignes de ce nom, qui appliquent des traitements à hauteur de ce que l'infestation mérite », insiste-t-il.

