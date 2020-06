Qui sont les salariés les mieux rémunérés en France ?

Tradeurs, sportifs professionnels, patrons... qui sont les personnes qui affichent les salaires les plus élevés en France ? Dans une étude très documentée publiée jeudi 28 mai, l'institut de statistiques explique que 1% des salariés du secteur privé perçoivent sur leur fiche de paie plus de 8.680 euros par mois en équivalent temps plein. Cette somme correspond à 4,5 fois le salaire médian et à 7,5 fois le SMIC.

À l'intérieur de ce groupe, qui comprend environ 160.000 salariés, il existe de fortes disparités salariales. Ainsi le Top 0,1% reçoit plus de 22.860 euros chaque mois, les 1.000 salariés les mieux rémunérés 89.530 euros, et les 100 salariés les mieux rémunérés plus de 280.580 euros. À l'heure où le confinement a mis en avant les salaires des personnes en première ligne pendant la pandémie, cette enquête risque d'alimenter des débats houleux sur les inégalités de revenus non seulement entre les entreprises mais également au sein des entreprises elles-mêmes.

Les directions d'entreprise en tête des salaires

Le travail de l'organisme de statistique indique que les salariés qui assurent des fonctions de direction (présidents, directeurs généraux, gérants) et cadres d'état-major dans les entreprises de plus de 500 salariés ne représentent que 2% des salariés du privé mais concentrent une grande partie des hautes rémunérations. Ils représentent ainsi 45% du Top 1.000.

Le second groupe identifié dans l'étude rassemble cadres à haute responsabilité et expertise. "Il comprend des cadres administratifs et commerciaux, des cadres comptables et financiers ainsi que des ingénieurs et cadres techniques. Il représente 16% des salariés du privé et une part prépondérante (58%) du Top 1%", indique le document.

Le troisième groupe comporte les cadres du secteur bancaire et des marchés financiers, tels les gérants de portefeuille ou les traders. "Ces salariés, peu nombreux parmi l'ensemble des salariés du privé (1%), sont particulièrement concentrés dans les plus hautes rémunérations : 7% du Top 1% et 11% du Top 1.000". Enfin, quelques sportifs professionnels, qui sont très faiblement représentés, sont parmi les mieux payés. Ils font partie des 11% du Top 1.000.

Paris concentre les plus hauts salaires

Sans surprise, la capitale française concentre les plus hautes rémunérations. La présence de nombreux sièges sociaux et de directions d'entreprise dans le département des Hauts-de-Seine peut également expliquer cette surreprésentation en Île-de-France. "Ainsi, un quart du Top 1% travaille à Paris et un autre quart dans les Hauts-de-Seine, où se situe le quartier d'affaires de La Défense. Plus le salaire s'élève, plus cette surreprésentation géographique s'accentue : dans le Top 1.000, la moitié travaille à Paris et un quart dans les Hauts-de-Seine", notent les auteurs de l'étude. En dehors de la région francilienne, les plus hauts salaires se retrouvent souvent dans les départements où une grande métropole est implantée, comme Lyon, Marseille ou Lille.

92% des salariés du Top 1.000 sont des hommes

L'examen des hauts salaires en France met en avant les profondes inégalités économiques entre les hommes et les femmes, même au sein de ce groupe relativement restreint. D'après les données collectées par les statisticiens, "les femmes représentent 42% des salariés du secteur privé, mais leur part diminue quand les revenus s'élèvent : 18% du Top 1% et seulement 9% du Top 1.000 (contre 92% pour les hommes)". En outre, de telles différences au sommet de l'échelle des salaires contribuent à accroître les écarts dans la population active française. "En moyenne, en 2017, dans le privé, les femmes gagnent 16,8% de moins que les hommes, mais hors Top 1%, l'écart tombe à 12,4 %."

Les très hauts salaires, grands gagnants

La part de la masse salariale captée par les 0,1% n'a jamais été aussi élevée en 2016 et 2017 (2,3%) sur les cinquante dernières années. Pour le Top 1% (hors Top 0,1%), cette part s'élève à 5,8% en 2017, un niveau inédit depuis 1989. Enfin, le Top 1%, le pourcentage de la masse salariale perçue s'élevait à 8%, un niveau record depuis 1971.