Réforme des retraites : mobilisation en baisse ce jeudi par rapport à samedi dernier

La mobilisation contre la réforme des retraites paraît s'essouffler. Pour cette nouvelle journée de manifestations et de grèves, la police attend entre 450.000 et 650.000 personnes dans la rue, dont 40.000 à 70.000 à Paris. Selon la CGT, 300.000 personnes manifestent ce jeudi à Paris, soit 40% de moins que lors de la dernière journée de mobilisation samedi, où la CGT avait recensé 500.000 manifestants dans la capitale et les autorités 93.000.

Côté grèves, l'ampleur des perturbations est limitée par rapport aux précédentes journées de contestation, notamment dans les transports, avec 14% de grévistes à la SNCF et un trafic normal dans le métro parisien.

En revanche dans le secteur aérien, des vols ont été annulés et des agents d'EDF ont diminué la production d'électricité, sans pour autant provoquer des coupures de courant.

Dans l'enseignement, l'Éducation nationale a fait état de 8% d'enseignants grévistes, contre 14% le 7 février, au moment où deux zones sur trois étaient en vacances.

Moins de manifestations en province

Dans le cortège marseillais, l'intersyndicale a fait état de 90.000 manifestants (7.000 selon les autorité) contre 140.000 (12.000 selon la police) lors de la journée de samedi 11 février.

A Montpellier, les rangs étaient également beaucoup plus clairsemés que pour la quatrième journée de mobilisation de samedi (7.200 participants contre 20.000 selon les autorités). Même chose à Toulouse, où les organisateurs ont dénombré 65.000 manifestants, et la police 14.000 (contre respectivement 100.000 et 25.000 samedi). Au Havre, il étaient 5.800 selon la préfecture, 20.000 selon les syndicats (7.800 et 20.000 samedi).

Albi, pour braquer le projecteur sur la situation des villes moyennes

Depuis Albi, où les huit principaux dirigeants de syndicats défilaient ensemble, le patron de la CFDT Laurent Berger a estimé que la journée était « déjà réussie », avec « beaucoup de participants ».

« Le mécontentement, la détermination et la combativité sont intacts », a-t-il insisté depuis Albi, où il entend « braquer le projecteur » sur cette France des villes moyennes très mobilisées.

Dans ces villes, « la question des retraites, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase », en plus des problèmes de pouvoir d'achat, et du sentiment d'un déclin des services publics, a dénoncé Philippe Martinez, son homologue de la CGT.

« Les élus ne peuvent pas être indifférents quand il y a autant de monde dans la rue », a-t-il réclamé dans une adresse aux parlementaires.

Face à cette mobilisation qui s'annonce en baisse, les syndicats se projettent déjà vers la journée du 7 mars, où ils ont promis de « mettre la France à l'arrêt ».

