Régime des retraites : un besoin de financement moins important que prévu en 2020

A l'heure où les spéculations vont bon train autour de l'avenir de la réforme des retraites, les derniers chiffres du Conseil d'orientation des retraites (COR) devraient éclairer - un peu - le débat. Le déficit global du système de retraite français s'est établi à 13 milliards d'euros en 2020, selon un rapport consulté mardi par l'AFP, soit nettement moins que les 23,4 milliards prévus fin novembre.

Selon cette instance indépendante présidée par Pierre-Louis Bras, inspecteur général des Affaires sociales, ces meilleurs résultats s'expliquent par des recettes plus élevées qu'attendu, notamment grâce à une récession économique moins "forte que prévue".

Le FRR à la rescousse

Pour comprendre l'écart important entre les prévisions et les résultats, il faut également prendre en considération le transfert exceptionnel de 5 milliards d'euros du Fonds de réserve des retraites (FRR), qui est venu alimenter les comptes du système de retraite. Sans cette compensation, le déficit aurait atteint 18 milliards d'euros, souligne Le Figaro, qui a également eu accès à ce document qui sera présenté publiquement ce jeudi. Selon un communiqué en date du 15 mars 2021, le FRR, dont la mission est de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraites, faisait état d'un portefeuille d'actif pour l'année 2020 de 26,3 milliards d'euros, en recul de 7,3 milliards.

Lire aussi 2 mnRetraites: pas de retour à l'équilibre avant 2045 au mieux, selon un rapport

Toujours selon Le Figaro, les dépenses du régime des retraites ont poursuivi leur hausse en 2020, de l'ordre de 1% en plus de l'inflation. Les recettes, quant à elles, ont plongé de 4%, en grande partie à cause de la baisse des rentrées de cotisation. En 2021, le déficit projeté devrait être de l'ordre de 0,3% et 0,4% du PIB, soit entre 7 et 10 milliards d'euros.



Selon ce document, le besoin de financement du système de retraite, en moyenne annuelle, sur les 25 ans prochaines années, serait compris entre zéro et 0,6 point de PIB, soit environ 14 milliards d'euros.

A long terme, "le solde du système de retraites varierait entre + 2,1% et - 0,7% du PIB en 2070 selon les scénarios et la convention retenus".

Pour rappel, le système français des retraites est basé sur une logique de répartition : les actifs cotissent pour les retraités. Les cotisations sociales acquittées par les salariés et les employeurs représentent plus de 75% des ressources.

(Avec AFP)