Remaniement : qui sont les 11 secrétaires d'Etat du gouvernement Castex ?

Plus de trois semaines après la nomination de Jean Castex à Matignon, et du gouvernement de ce dernier, le président Macron vient de nommer onze secrétaires d'Etat, dont six nouveaux et nouvelles.

Sont reconduit(e)s Sophie Cluzel, chargée des Personnes handicapées auprès du Premier ministre, Jean-Baptiste Lemoyne, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Cédric O chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance et de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Laurent Pietraszewski chargé des Retraites et de la Santé au travail auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, et Adrien Taquet chargé de l'Enfance et des Familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé.

4 femmes et 2 hommes

Sont nommé(e)s le conseiller Europe et G20 du chef de l'Etat Clément Beaune, chargé des Affaires européennes auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

La députée (LREM) de la 1ère circonscription de la Haute-Marne Bérangère Abba est, elle, chargée de la Biodiversité. Déléguée nationale à la transition écologique de LREM, présidente du groupe d'études "parcs nationaux et parcs naturels régionaux" à l'Assemblée et rapporteure du projet de loi d'orientation des mobilités au volet programmation des infrastructures, elle est secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili.

Le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, se voit, lui, adjoindre deux secrétaires d'Etat issues du parti de son allié François Bayrou: la députée (MoDem) de la 6è circonscription du Val-d'Oise, Nathalie Elimas, chargée de l'Education prioritaire, et la députée (MoDem) de la 5è circonscription de Loire-Atlantique, Sarah El Hairy, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement ;

Rejoignent également l'exécutif la députée (LREM) de Paris, Olivia Grégoire, chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable, auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, ainsi que le député (LREM) de la 2è circonscription des Hautes-Alpes Joel Giraud, chargé de la Ruralité auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.