Remaniement : quelles options pour le Numérique dans le futur gouvernement ?

Le numérique est-il le grand laissé-pour-compte du remaniement ministériel ? C'est l'opinion de nombreux acteurs de l'écosystème tech français, à commencer par son lobby le plus puissant, France Digitale, qui s'est fendu d'un communiqué amer suite à l'annonce, lundi soir, des trente premiers membres du gouvernement de Jean Castex. Car aucun ministre ni ministre délégué n'a été dédié au Numérique. "On s'inquiète. Le numérique n'est clairement pas la priorité du gouvernement Castex, alors qu'il aurait dû y avoir un ministère dédié à la transformation numérique de la santé, de la justice, de l'éducation, du travail et des entreprises" a réagi France DIgitale dans un tweet lundi soir, avant de publier un communiqué officiel.

Le #numérique, qui a permis pendant les derniers mois à 2.2 millions d'élèves de continuer à s'éduquer, à 7.4 millions de français à télétravailler et 1,41 millions de patients d'avoir recours à la téléconsultation, n'a pas son ministère. Notre CP ici 👉https://t.co/NZib4Yw03I pic.twitter.com/mVQ1lqpb7X — France Digitale (@FRdigitale) July 6, 2020

Un ministère du Numérique pour quoi faire ?

A chaque remaniement ministériel depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la question de la place du Numérique dans le nouveau gouvernement se pose et à chaque fois, la réponse déçoit ceux qui espèrent un "vrai" maroquin. Leur argument ? "Le numérique est partout et déploie ses applications dans tous les domaines. Il faut l'appréhender comme un tout, et non comme une addition de mesures sectorielles", expliquent 54 personnalités dont des députés, hackers, dirigeants d'entreprises et experts, dans une tribune publiée le 26 juin dernier sur le site du journal Le Point et intitulée "Pour un ministère du Numérique à la hauteur de nos enjeux".

Un argument d'autant plus fort depuis la crise du Covid-19, comme le rappelle France Digitale :