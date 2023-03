Retraites  : l'essence commence à manquer dans les stations, le gouvernement réquisitionne des salariés à Fos-sur-Mer

De nombreux automobilistes vont avoir toutes les peines du monde à faire le plein aujourd'hui et dans les prochains jours, principalement dans le Sud-Est, en raison du blocages de dépôts pétroliers et de grèves dans les raffineries.

La moitié des stations-service des Bouches-du-Rhône manquaient en effet ce lundi d'un type de carburant, et 37% sont à sec, selon des données publiques analysées par l'AFP. Le ministère de la Transition énergétique a annoncé ce mardi la réquisition de trois salariés par relève au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer. La réquisition est valable pendant 48h en tant que de besoin, à compter du 21 mars et concerne « des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt qui approvisionne la région PACA et l'Est de la région Occitanie en carburants, a précisé le ministère dans un communiqué. » D'autres réquisitions pourraient intervenir selon Olivier Véran, porte-parle du gouvernement, qu s'exprimait sur RTL.

Les préfectures du Vaucluse et du Gard ont décidé lundi de limiter les ventes de carburants dans les stations du département, jusqu'à jeudi inclus, notamment à 30 litres par véhicule tout en interdisant la vente d'essence dans des jerricans afin d'éviter des phénomènes « d'achats préventifs préjudiciables au bon fonctionnement » de ces stations. Une mesure qui durera jusqu'à vendredi 18H00 dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le Var de son côté n'interdit que la vente en jerricans jusqu'à jeudi.

Vers des pénuries en Ile-de-France ?

La France compte 200 dépôts pétroliers et les pétroliers avaient anticipé pour éviter la pénurie géante d'octobre, causée par un conflit sur les salaires chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil. « Les dépôts fonctionnent quasiment tous normalement », a assuré Olivier Gantois, président de l'Ufip, syndicat professionnel des entreprises pétrolières, qui a évoqué « entre cinq et huit dépôts de carburants bloqués ». Pour Francis Pousse, président du syndicat professionnel Mobilians, le phénomène est « essentiellement concentré dans la région Paca ».

Mais il pourrait s'étendre, à en croire la GGT, qui assure que le dépôt de Gennevilliers, qui alimente une grosse partie de la région parisienne, « n'a quasiment plus de produits ». La direction de TotalEnergies reconnaît que les approvisionnements sont « perturbés », mais assure que les tensions générées sont « temporaires ». Près de Rennes, le dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche est bloqué depuis lundi matin par des manifestants. La préfecture a menacé de les évacuer.

Le port pétrolier de Donges évacué par la gendarmerie

Au-delà des dépôts, la grève contre la réforme se durcit dans les raffineries. « Il n'y a plus aucun produit qui sort à cette heure » de l'ensemble des raffineries de France, que ce soit des six raffineries conventionnelles ou de la bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), a affirmé lundi à l'AFP Eric Sellini, élu national de la CGT Chimie.

Dans ce contexte, le port pétrolier de Donges a été évacué en moins de 2 heures cette nuit pour faciliter un déchargement d'une cargaison de gasoil. Les gendarmes mobiles ont démarré leur intervention vers 02H00 du matin, selon le témoignage d'un photographe de l'AFP. Vers 04H30, plus aucun manifestant n'était présent sur le site, selon le photographe. Une source proche des grévistes jointe par l'AFP avant la fin de l'intervention a fait état « d'affrontements » dans la nuit. La préfecture a prévu un point presse sur la situation dans la matinée.

Les expéditions de carburants vers les dépôts qui alimentent les stations-service étaient déjà bloquées ce weekend dans la plupart des raffineries. Depuis lundi, la raffinerie TotalEnergies à Feyzin (Rhône) et celle d'Esso-ExxonMobil à Fos-sur-Mer ont de nouveau cessé les expéditions, selon la CGT, ce que confirment les directions des deux groupes. « Jusqu'à jeudi soir, il n'y aura aucune sortie de carburant, que ce soit par wagon ou par camion », a indiqué Lionel Arbiol, délégué CGT à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer.

Jusqu'à très récemment, les raffineries continuaient à produire du carburant, même si celui-ci n'était pas expédié. Mais cela a changé avec l'arrêt ce week-end d'une première raffinerie, la plus grande de France, celle de TotalEnergies en Normandie.

D'autres raffineries ont suivi comme Pétroineos à Lavéra (Bouches-du-Rhône), où « la procédure d'arrêt » a été lancée lundi après-midi, selon la CGT. Près de Lyon, l'heure n'est plus à reprendre le travail. D'après Jeff Vapillon, syndicaliste FO et salarié du site de Feyzin, l'équipe de 06H00 du matin n'est pas venue relever l'équipe de nuit lundi, contraignant celle-ci à prolonger son travail, afin de pousser la direction à prendre des « consignes d'arrêt ».

La raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) s'est aussi arrêtée de produire de pétrole brut à raffiner, conséquence d'une grève au port pétrolier du Havre, selon la CGT.

