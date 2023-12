Soupçons de traite d'êtres humains : les passagers indiens bloqués dans la Marne devraient pouvoir repartir lundi

L'avion devrait enfin pouvoir redécoller. Les passagers indiens confinés depuis plus de trois jours dans un aéroport de la Marne, sur fond de soupçons de traite d'êtres humains autour desquels le flou demeure, devraient repartir lundi matin vers l'Inde, selon les autorités françaises. Le parquet de Paris a en effet indiqué à l'AFP que la justice avait autorisé l'avion à repartir, une décision qui « permet d'envisager le réacheminement des passagers placés en zone d'attente » dans l'aéroport, a ensuite annoncé la préfecture dans un communiqué.

Avec 303 indiens à bord, l'Airbus A340 faisait la liaison entre Dubaï (Emirats arabes unis) et Managua, capitale du Nicaragua. Il s'était posé jeudi après-midi à Vatry, à 150 km de Paris, pour faire le plein. Mais cette simple escale technique s'est transformée en longue immobilisation après un « signalement anonyme » selon lequel des passagers étaient « susceptibles d'être victimes de traite des êtres humains » en bande organisée, avait indiqué le parquet de Paris vendredi dernier. Selon une source proche du dossier, ces Indiens, probablement des travailleurs aux Emirats arabes unis, pourraient avoir planifié de se rendre en Amérique centrale afin de tenter ensuite d'entrer illégalement aux Etats-Unis ou au Canada. Parmi eux figurent, de plus, onze mineurs non accompagnés, selon le parquet de Paris.

Opération d'envergure

Plusieurs juges des libertés et de la détention (JLD) avaient été mobilisés dimanche pour une opération d'envergure à la veille de Noël au sein d'un bâtiment adjacent à l'aérogare, afin de se prononcer sur le maintien en zone d'attente de ces passagers. L'enquête, menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), vise à « vérifier si des éléments viendraient corroborer » les soupçons de traite d'êtres humains, selon le parquet.

« On est dans une affaire qui peut être très grave mais à l'heure qu'il est, on est encore un peu dans l'incertitude », a souligné sur BFM TV Patrick Baudouin, président de la LDH. « Est-ce que c'est une erreur monumentale qui a été commise, une dénonciation qui finalement s'avérerait totalement inappropriée, ou est-ce que derrière tout cela il y a un vrai délit, un crime ? », s'est-il interrogé.

L'appareil et ses passagers repartiraient donc « vers l'Inde », a déclaré le bâtonnier de Châlons-en-Champagne François Procureur lors d'un point-presse, information qu'il dit tenir des avocats de l'Etat. Un départ rapide de ces Indiens, dont deux sont toujours en garde à vue, est d'autant plus probable que la justice a annulé dimanche, pour trois d'entre eux, la procédure de maintien depuis trois jours dans le hall de l'aéroport. Les douanes ont, dans la foulée, renoncé à la procédure pour les autres passagers.

« Une atteinte disproportionnée aux droits de la personne »

Cependant, il apparaît notamment, selon une ordonnance d'une juge des libertés et de la détention (JLD) consultée par l'AFP, que les passagers ont été retenus plusieurs heures « sans en connaître les motifs » en début de procédure et sans être informés de leurs droits « dans un délai raisonnable », ce qui constitue « une atteinte disproportionnée aux droits de la personne ». La préfecture de la Marne précise également que des lits individuels, des toilettes et des douches ont été installés dans la zone d'attente de l'aéroport et qu'une « zone « famille », pour assurer l'intimité parent-enfant », a été mise en place. Mais Me Procureur s'est ému de « problèmes d'exiguïté et de mauvaises conditions de vie » dans cette zone créée par arrêté préfectoral jeudi soir.

Un collectif d'associations s'est indigné dimanche des conditions d'attente de ces passagers et a estimé que la France doit « passer à la vitesse supérieure » dans le repérage et l'accompagnement des possibles victimes de traite d'êtres humains.

« On ne sait pas si c'est de la traite d'êtres humains, du trafic de migrants ou ni l'un, ni l'autre... Mais on a quand même gardé dans un aéroport, pendant trois nuits et trois jours, 303 personnes qui étaient en escale, des hommes, des femmes et des enfants. C'est surprenant », a notamment déclaré à l'AFP Geneviève Colas, coordinatrice pour le Secours catholique-Caritas du Collectif contre la traite des êtres humains.

« Ma crainte, c'est qu'on les remette dans l'avion, et après ? S'ils sont vraiment victimes de traite, ce n'est pas normal de simplement les faire repartir vers un autre pays », juge-t-elle.

