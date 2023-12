Lufthansa participe aussi à la course aux commandes d'avions et s'offre 40 Boeing 737-8 MAX et 40 Airbus A220-300

Neuf milliards de dollars au prix catalogue. Lufthansa a fait chauffer sa carte bancaire pour s'offrir 40 Boeing 737-8 MAX et 40 Airbus A220-300. Le prix réel payé par les compagnies aériennes, après négociations, est toutefois généralement plus bas.

Selon le groupe, « les commandes ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les dépenses en capital du groupe en 2023 et 2024, période couverte par le plan à moyen terme actuel ». Cela porte le carnet de commandes du groupe de 200 à 280 avions, auquel s'ajoutent 120 options d'achat pour des appareils supplémentaires. Elles portent dans le détail sur 20 Airbus A220-300 et 60 Boeing 737-8 MAX. Il faut ajouter 40 avions supplémentaires de la famille A320, dont le groupe exploite actuellement 450 appareils.

Des avions réputés « plus silencieux, plus économiques, plus efficaces »

L'A220 est destiné à être utilisé par la nouvelle compagnie aérienne Lufthansa City Airlines pour des liaisons courtes au départ de Francfort et de Munich.

« Le groupe Lufthansa a été l'un des premiers clients de l'A220. Nous sommes ravis de ce témoignage de confiance de la part de notre partenaire et client de longue date » a déclaré dans un communiqué Christian Scherer, directeur commercial et chef d'Airbus International. « En tant que seul avion de conception nouvelle spécifiquement conçu pour le marché des 100-150 sièges, l'A220 est la solution la plus efficace dans sa catégorie pour aider Lufthansa à atteindre ses objectifs de durabilité. »

Le Boeing 737 MAX, déjà commandé par les compagnies Lufthansa, Lufthansa City Airlines et Swiss, sera utilisé dans l'une des autres opérations aériennes du groupe, sans précision sur laquelle. Lufthansa exploite aussi les compagnies Eurowings et Brussels Airlines. La livraison des appareils est prévue pour s'étaler entre 2026 et 2032.

Stan Deal, président et PDG, Boeing Commercial Airplanes, souligne : « Le 737-8 aidera le groupe Lufthansa à atteindre ces objectifs de durabilité avec des améliorations significatives dans l'utilisation du carburant, les émissions et les impacts sonores sur la communauté, tout en réduisant les coûts pour la compagnie aérienne.»

Ces avions sont en effet réputés « plus silencieux, plus économiques, plus efficaces » et émettant « jusqu'à 30% de CO2 en moins que leurs modèles précédents », selon Detlef Kayser, membre du conseil exécutif, flotte et technologie.

Avec une flotte de plus de 700 avions commerciaux, Lufthansa, concurrent d'Air France-KLM, poursuit une stratégie de flotte à long terme visant la rentabilité et la réduction des émissions. La compagnie à la grue vise une réduction de moitié de ses émissions nettes de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2019 et la neutralité carbone d'ici 2050.

Lufthansa a dégagé au troisième trimestre le deuxième meilleur bénéfice de son histoire grâce au retour de la demande et à la hausse des prix. Le bénéfice net de 1,2 milliard d'euros réalisé de juillet à septembre, en hausse de 47% sur un an, n'a été devancé qu'en 2017 lors de la faillite de la compagnie concurrente Air Berlin.

(Avec AFP)