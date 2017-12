Sur l'économie, Wauquiez est "trop à droite" pour les Français

Élu haut la main à la tête des Républicains, Laurent Wauquiez séduit à droite, mais pas les Français. Le président la Région Auvergne-Rhône-Alpes a recueilli 74% des suffrages dimanche, et son succès auprès de l'électorat de son camp politique est tout aussi solide.

Sept sympathisants de droite sur dix estiment que son élection est plutôt une bonne chose, une proportion similaire chez les électeurs de François Fillon au premier tour de la présidentielle, selon l'enquête* de décembre BVA-La Tribune sur Les questions de l'économie. À l'inverse, les Français sont beaucoup plus réservés à son sujet. Plus de la moitié (58%) juge que sa victoire de dimanche est plutôt une mauvaise chose.

41% des Français le jugent "trop à droite" sur l'économie

Cette divergence de perception se vérifie sur les questions économiques et sociales. Quatre Français sur dix jugent Laurent Wauquiez "trop à droite" sur l'économie en générale, alors qu'ils sont plus de six sur dix chez les sympathisants de droite (63%) et LR (67%) à trouver sa position "juste comme il faut".

Le nouveau président des Républicains est également perçu comme "trop à droite" par les Français concernant la lutte contre le chômage (39%) et le contrôle des aides sociales (42%). Sa sortie fin octobre n'a pas dû aider. En meeting dans les Alpes-Maritimes, il avait déclaré que Pôle emploi conseillait aux chômeurs de ne pas se presser pour trouver du travail et de "profite[r] de la vie" en consommant leurs droits. Ces déclarations n'ont visiblement pas troublé outre mesure les sympathisants de droite et LR, qui estiment majoritairement sa position "juste comme il faut".

Du côté des sympathisants du Front national, Laurent Wauquiez ne convainc guère plus que pour l'ensemble des Français.

Laurent Wauquiez ne convainc pas sur l'immigration

L'écart de perception est en revanche moins clair sur la question de l'immigration. Laurent Wauquiez en a fait son cheval de bataille, mais visiblement sa position n'est pas suffisamment convaincante pour les Français comme pour les sympathisants LR.

C'est sur ce thème que les Français sont les plus nombreux à le considérer "trop à droite", puisqu'ils sont 45% à la penser. Du côté des sympathisants des Républicains, ils sont 47% à qualifier sa position de "juste comme il faut", alors qu'ils sont une majorité à l'appuyer dans tous les autres thèmes abordés dans l'enquête.

En revanche, ce résultat ne traduit pas un excès de fermeté dans le discours de Laurent Wauquiez, mais au contraire un excès de souplesse. Plus d'un tiers des sympathisants LR estiment que sa position n'est "pas assez à droite" sur l'immigration.

Sera-t-il capable de rassembler son camp ?

La victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, puis le raz-de-marée de La République en marche (LREM) aux législatives a sérieusement entaillé la droite. Entre la fuite de ténors partis au gouvernement - Bruno Le Maire et Gérald Darmin en tête -, la division à l'Assemblée nationale avec les "Constructifs", les troupes sont dispersées à droite. La première tâche de Laurent Wauquiez sera de rassembler son camp.

Les électeurs ne le croient pas armé pour cette tâche. Plus de deux tiers des Français considèrent à qu'il n'y arrivera pas, seuls 29% l'en croient capable. Si les sympathisants des Républicains sont plus nombreux à considérer que le nouveau président Laurent pourrait réussir à rassembler, notons néanmoins qu'ils ne sont qu'une courte majorité à faire ce constat (55%), signe d'une inquiétude palpable sur cette question.

Reste que pour les sympathisants de droite, Laurent Wauquiez demeure le meilleur candidat parmi les ténors du parti, tout autant que François Baroin. Tous deux récoltent près de 75% de "bonnes opinions". En revanche, le second est bien plus apprécié des Français, qui sont 42% à l'apprécier contre 32% pour le nouveau président des Républicains.

____________

* Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.164 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, recrutées par téléphone puis interrogées par Internet du 11 au 12 décembre 2017.