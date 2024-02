Les chefs d'entreprise dubitatifs sur l'impact économique des JO 2024 sur leur territoire

La France va-t-elle profiter des retombées économiques des Jeux olympiques ? À six mois du coup d'envoi des épreuves sportives, les entreprises entament la dernière ligne droite des préparatifs. Sous pression depuis plusieurs mois, la direction du comité d'organisation des Jeux olympiques est actuellement dans le viseur du parquet national financier. Son président Tony Estanguet fait l'objet d'une enquête sur sa rémunération.

Lire aussiJO de Paris 2024 : le président du comité d'organisation Tony Estanguet épinglé par une enquête sur sa rémunération

Dans ce contexte troublé, les dirigeants sont sceptiques sur les conséquences économiques de cet événement. 57% des dirigeants français interrogés dans la Grande consultation des entrepreneurs (GCE) par OpinionWay pour CCI France, La Tribune et LCI estiment que les jeux olympiques auront des répercussions positives sur l'activité tricolore. Et 58% pensent que cela participera au rayonnement de l'Hexagone à l'international. A l'opposé, 24% pensent que les olympiades auront un impact négatif sur l'économie et 17% sur le rayonnement de la France. Enfin, 16% déclarent que les JO n'auront aucun impact sur l'économie hexagonale.

Les JO vont peu profiter aux territoires des entreprises

L'autre enseignement de cette enquête est que seuls 27% des dirigeants interrogés indiquent que l'organisation de cet événement va profiter à leur territoire. A l'opposé, 64% informent que les Jeux olympiques n'auront aucun impact sur leur territoire. Pour rappel, une grande majorité des compétitions auront lieu à Paris et en Ile-de-France durant le temps de l'événement.

Les matchs de football, de handball, la voile, les épreuves de tir ou le surf auront lieu dans d'autres régions. Mais cela ne représente qu'une faible part des sites sportifs. Interrogés sur les répercussions sur leur entreprise, les dirigeants sont encore plus pessimistes. Ils sont seulement 9% à s'attendre à des retombées. Et une très vaste majorité (82%) ne s'attend à aucun impact.

Lire aussiParis 2024: le patronat d'Ile-de-France attend des retombées, les commerçants sont plus divisés

Le moral des dirigeants repart à la hausse

Le moral des chefs d'entreprise retrouve des couleurs. Après avoir baissé entre octobre et décembre, l'indicateur qui mesure la confiance des dirigeants à l'égard de l'évolution de l'économie a gagné 10 points au mois de janvier. Il est passé de 77 points à 87 points en deux mois. Il est cependant loin d'avoir retrouvé sa moyenne de long terme (100). S'agissant des perspectives, 24% des entrepreneurs pensent que « ce sera mieux demain ». C'est 5 points de plus qu'en décembre. Cette remontée du moral est concomitante avec la désinflation.

L'indice des prix à la consommation a ralenti depuis 2023 en raison de l'essoufflement des prix de l'énergie et du resserrement de la politique monétaire de la BCE. Résultat, la proportion de dirigeants redoutant les effets de l'inflation sur la viabilité de leur entreprise est en baisse, passant de 49% à 45%. Il reste que le coup de frein de la croissance du PIB attendu en 2024 pourrait à nouveau plomber la confiance du patronat français. L'OCDE a dégradé ses prévisions de croissance pour cette année de 0,2 point à 0,8% en 2024. Et l'Insee pourrait faire de même dans sa prochaine note de conjoncture dévoilée ce mercredi 7 février.

Lire aussiCroissance mondiale : le décrochage entre l'Europe et les Etats-Unis va s'accentuer en 2024

(*) Méthode : Étude réalisée auprès d'un échantillon de 1.009 dirigeants d'entreprises comptant au moins un salarié. L'échantillon a été interrogé par téléphone du 17 au 26 janvier 2024. La représentativité de l'échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d'activité et la taille, après stratification par région d'implantation.