Argentine : le gouvernement va désormais publier chaque semaine l'inflation, au plus haut depuis 32 ans

Débordée par une inflation (124,4% sur douze mois) sans précédent depuis 32 ans en août (12,4% sur... un mois), le gouvernement argentin veut analyser au plus près le phénomène. Buenos Aires publiera désormais un indice hebdomadaire de l'inflation, dans l'espoir d'atténuer d'éventuelles anticipations inflationnistes.

« Nous allons émettre un rapport d'inflation hebdomadaire tous les vendredis », a annoncé vendredi le secrétaire du ministère de l'Economie Gabriel Rubinstein sur X (ex-Twitter). En plus de « cette estimation du Secrétariat de politique économique, indépendamment de l'INDEC (Indice national de la statistique) qui continuera ses publications habituelles », à savoir l'indice mensuel, officiel, des prix à la consommation.

« Inflation hebdomadaire en baisse », vante la première publication

« Inflation hebdomadaire en baisse », claironne le premier de ces rapports, qui souligne que « l'inflation hebdomadaire a évolué à la baisse dans la première semaine de septembre (entre le 4 et le 10) et aurait atteint la valeur de +2,1% », selon les projections, après un pic de 4,8% pour la troisième semaine d'août. « Bien que le chiffre hebdomadaire reste très élevé, il est dans la lignée des valeurs antérieures » au choc de la dévaluation du 13 août, vante le ministère. « Nous estimons que les prochains relevés hebdomadaires vont consolider la tendance à la baisse », s'avance-t-il.

La publication mercredi de l'inflation pour le mois d'août, 12,4%, (soit +80% depuis le début 2023) fait craindre que l'inflation, endémique dans la troisième économie d'Amérique latine, ne dérive hors de contrôle, dans un contexte d'incertitude accrue par la prochaine élection présidentielle du 22 octobre.

Calmer la dimension émotionnelle de l'inflation

Dans un pays qui subit depuis une douzaine d'années une inflation annuelle à deux chiffres, les anticipations inflationnistes des acteurs économiques peuvent effectivement jouer un rôle accélérateur, que le gouvernement (centre-gauche) espère calmer avec une prise de température désormais hebdomadaire. `

« Le retentissement inflationniste est d'abord très psychologique, mais il faut tenir compte de cette dimension socio-émotionnelle (...) (à cause) des chiffres en temps réel sur son portable, presque comme la météo. La répétition des données nourrit plus ou moins inconsciemment un effet de dramatisation anxiogène », observait il y a quelques mois pour La Tribune Michel-Pierre Chélini, professeur d'histoire économique à l'université d'Artois.

C'est cette dimension psychologique que cherche à calmer le gouvernement argentin : les chiffres hebdomadaires seront logiquement plus modestes sur une semaine que sur un mois ou un an. Même si cela ne résout rien aux grandes causes structurelles de la flambée des prix. L'enjeu est d'importance pour le ministre de l'Economie Sergio Massa, candidat du camp gouvernemental à l'élection présidentielle du 22 octobre. Le spectre de l'inflation plane déjà sur le scrutin.