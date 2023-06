Chaleurs extrêmes en 2021 : un comté américain attaque en justice les pétroliers et réclame 51 milliards de dollars

Un coup de chaud qui risque de coûter cher. Aux Etats-Unis, dans l'Oregon, le comté de Multnomah a annoncé jeudi porter plainte contre plusieurs entreprises pétrolières. Ces dernières sont tenues responsables par le comté du dôme de chaleur de 2021, épisode de forte chaleur qui avait été meurtrier. Le comté leur réclame 51 milliards de dollars, affirmant que la pollution au carbone provoquée par l'utilisation de l'énergie fossile générée par ces groupes a joué un rôle « important » dans cet épisode de fortes chaleurs.

Un lien direct entre les activités des entreprises et le dôme de chaleur

D'après la présidente du comté Jessica Vega Pederson, le dôme de chaleur « est un événement directement attribué aux impacts que nous voyons sur notre climat à cause des actes des groupes d'énergie fossile et leurs agences, qui poussent depuis des décennies pour nier la science du climat ».

« Le dôme de chaleur était une conséquence directe et prévisible de la décision des accusés de vendre autant de produits à base de combustibles fossiles qu'ils le pouvaient au cours des six dernières décennies », indique le texte de la plainte, qui accuse les multinationales d'avoir menti sur les effets nocifs de leurs activités.

Les entreprises pétrolières qui doivent payer

La plainte nomme des entreprises comme ExxonMobil, Shell, Chevron, BP, ConocoPhillips et Total Specialties US, mais aussi le American Petroleum Institute et le cabinet McKinsey.

Le comté réclame 50 milliards de dollars de dommages et intérêts à ces entreprises, et 1,5 milliard en prévision des dégâts futurs. Pour mettre à niveau les infrastructures du comté, Multnomah demande également à ces entreprises d'apporter 50 milliards de dollars à un « fonds de réduction » des impacts.

Chevron, deuxième compagnie pétrolière des Etats-Unis, estime qu'il s'agit d'« allégations infondées » et de « distractions contre-productives » dans la recherche de solution face au réchauffement. Un avis que semble partager ExxonMobil qui juge que « ce type de plaintes continue de faire perdre du temps et des moyens ».

Le « dôme de chaleur » meurtrier de 2021

Dans une analyse, le World Weather Attribution (WWA), un groupe de scientifiques, affirme que ce dôme aurait été « pratiquement impossible » sans le changement climatique provoqué par les humains, qui l'a rendu au moins 150 fois plus probable.

Ce dôme de chaleur désigne la vague de chaleur qui s'est abattue sur l'ouest des Etats-Unis et du Canada aux mois de juin et juillet 2021. Le nombre de morts en découlant a été estimé à 1.400 et une température de 49,6 degrés Celsius a été enregistrée à Lytton, en Colombie-Britannique. Dans sa plainte, le comté de Multnomah affirme avoir souffert d'une chaleur extrême pendant trois jours de la fin du mois de juin 2021. Le texte indique aussi que 69 personnes sont mortes et que l'argent du contribuable a dû être dépensé, notamment en eau, en climatiseurs et en « centres de refroidissement ».

Des actions similaires ont déjà eu lieu dans le passé

« Nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a de nouvelles lois ou de nouvelles théories ici », a déclaré l'avocat Roger Worthington, de l'un des cabinets représentant le comté. « Nous soutenons que les accusés ont enfreint des lois en vigueur depuis longtemps, et nous le prouverons à un jury ».

Le comté de Multnomah n'est pas le premier à effectuer une telle démarche. Ces plaintes prennent exemple sur des affaires ayant visé les grands noms du tabac et de la pharmacie, concernant les cigarettes et les opiacés. Depuis 2017, de nombreuses autres villes, comté et états américains ont déjà engagé des poursuites contre des sociétés pétrolières, les accusant de participer au réchauffement climatique et d'aliment la désinformation. Si l'industrie fossile essaie au maximum d'éviter les procès dans les Etats, elle n'y parvient pas toujours. Au mois de mai par exemple, la Cour suprême a refusé de s'emparer d'un appel dans deux affaires. Les dossiers avaient donc pu suivre leur cours.

L'Etat du Montana accusé d'enfreindre le droit constitutionnel Dans l'Etat nord-américain du Montana, le premier procès lié au changement climatique s'est ouvert au début du mois de juin. L'affaire, nommée « Held v. Montana », est scrutée de près, car son résultat pourrait appuyer d'autres poursuites engagées à travers le pays. Les plaignants ne demandent pas de dommages et intérêts, « seulement que leur gouvernement se saisisse de sa responsabilité constitutionnelle pour atténuer les préjudices causés par ses propres actes », selon un avocat pour Our Children's Trust, l'une des trois associations soutenant les plaignants. Une dizaine de jeunes ont engagé des poursuites contre l'Etat du Montana, l'accusant d'enfreindre leur droit constitutionnel à un « environnement propre et sain ». Les 16 plaignants, âgés de 5 à 22 ans, affirment que les « effets dangereux des énergies fossiles et de la crise climatique » leur ont porté atteinte -- les enfants étant « singulièrement vulnérables » à ces effets qui ne font qu'empirer.

