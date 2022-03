Covid : record de nouveaux cas en Chine depuis le début de l'épidémie

3.393 en un jour. C'est le nombre de nouveaux cas enregistrés par la Chine dimanche selon l'AFP: un record depuis le début de l'épidémie en février 2020. Des foyers locaux, dus aux variants Delta et Omicron, se sont manifestés dans dis-neuf provinces. A Shanghai, des écoles, des entreprises, des restaurants et des centres commerciaux ont ainsi été fermées, alors que plusieurs villes du nord-est sont confinées.

Un "mécanisme d'intervention d'urgence (...) pas assez robuste"

Les autorités sanitaire ont jusqu'à présent tenté de stopper la propagation en adoptant une politique de tolérance zéro, fondée sur des confinements des zones touchées, un dépistage de masse, le contrôle de la population via des applications de traçage ainsi que la fermeture des frontières.

Mais face au variant Omicron, "le mécanisme d'intervention d'urgence dans certaines zones n'est pas assez robuste", a estimé lors d'un point de presse du gouvernement Zhang Yan, responsable de santé de la province de Jilin, qui a aussi admis un "manque de (...) ressources médicales", provoquant des retards d'admission dans les hôpitaux et de traitement des patients.

Plusieurs responsables préconisent en outre désormais des mesures plus douces et ciblées, alors que les économistes avertissent que les mesures radicales nuisent à l'économie du pays. Et même si le gouvernement n'a pas écarté la possibilité de recourir aux confinements stricts, des formes d'assouplissement de la politique sanitaire du pays peuvent être constatées, analyse l'AFP. L'autorité de santé nationale a notamment annoncé vendredi qu'elle allait introduire l'utilisation de tests antigéniques rapides.

Jusqu'à 18 millions de décès au monde?

Officiellement, depuis fin décembre 2019, la pandémie a fait plus de six millions de morts dans le monde, sur plus de 451 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP vendredi. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, ce bilan pourrait être deux à trois fois plus élevé. Une étude publiée dans la revue The Lancet fait d'ailleurs état de plus de 18 millions de morts dus à la pandémie dans le monde entre début 2020 et fin 2021.

En France, le seuil des 140.000 décès liés au Covid-19 a été franchi vendredi, selon l'organisme Santé publique France. Depuis une semaine, le pays connaît un "rebond" des contaminations. Dans une interview au Parisien, le Premier ministre Jean Castex a annoncé samedi l'ouverture de la quatrième dose de vaccin "aux plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois".