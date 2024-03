Dangereuse escalade en mer de Chine méridionale : Pékin accuse les Etats-Unis de « manipuler » les Philippines

La tension monte encore d'un cran entre Pékin, Manille et même Washington. La Chine a accusé ce mercredi les Etats-Unis d'utiliser les Philippines comme un « pion » en mer de Chine méridionale, après plusieurs incidents ces dernières semaines autour d'îlots que les deux pays asiatiques se disputent âprement. Pékin accuse régulièrement Washington de soutenir les nations ayant des revendications territoriales rivales aux siennes afin de contrer sa montée en puissance.

« La Chine recommande aux Etats-Unis de ne pas utiliser les Philippines comme un pion afin de générer des troubles en mer de Chine méridionale », a ainsi réagi Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

« Les Philippines ne doivent pas se laisser manipuler par les Etats-Unis », a-t-elle également souligné lors d'une conférence de presse régulière, en réponse à une question sur le soutien américain à Manille.

De son côté, le président philippin Ferdinand Marcos s'est dit mercredi très inquiet des actions de Pékin : « Nous continuons à considérer avec beaucoup d'inquiétude ces manœuvres et actions dangereuses qui se poursuivent contre nos marins et nos garde-côtes », a-t-il déclaré à la presse.

Incident en mer

Les Etats-Unis ont ainsi pris parti pour les Philippines après le dernier incident en mer. En effet, les garde-côtes philippins ont accusé leurs homologues chinois d'avoir provoqué la veille des collisions avec deux de leurs bateaux et d'avoir blessé quatre de ses personnels avec des canons à eau, en marge d'une mission de ravitaillement. L'accrochage s'est produit près du récif disputé de Second Thomas, théâtre régulier d'incidents.

Les navires chinois ont « harcelé, bloqué, déployé des canons à eau et exécuté des manœuvres dangereuses dans une nouvelle tentative d'entraver ou de gêner illégalement une mission de réapprovisionnement et de rotation de routine », a accusé le gouvernement philippin. Ce dernier a également indiqué avoir convoqué le représentant chinois à Manille et lui avoir signifié qu'il jugeait « inacceptables » ces « actions agressives ».

Le porte-parole des garde-côtes chinois Gan Yu a de son côté accusé les forces philippines d'avoir « volontairement » heurté un bateau chinois, lui causant une « éraflure », pour provoquer un incident après leur « intrusion » dans la zone.

Dangereux risque d'escalade

Cet incident n'est pas un cas isolé. Encore en décembre, des navires chinois avaient déjà tiré au canon à eau sur des bateaux philippins. Il faut dire que les relations entre Manille et Pékin se sont détériorées depuis l'élection en 2022 du président Marcos, qui a décidé de renforcer les liens avec les Etats-Unis, alliés traditionnels du pays, et de s'opposer aux actions de Pékin en mer de Chine méridionale. Une approche qui a contrasté avec celle de l'ancien président Rodrigo Duterte, qui avait mis de côté les différends maritimes avec Pékin en échange de promesses d'investissements.

Pour rappel, Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, par laquelle transitent chaque année des milliards de dollars de marchandises, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins. Et ce en dépit d'une décision de la justice internationale en 2016 qui avait jugé ces prétentions sans fondement juridique. Les Philippines, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam revendiquent également plusieurs récifs et îlots dans cette mer, dont certaines zones pourraient receler de riches réserves de pétrole.

Pékin fait donc peser la menace d'« une nouvelle escalade », a estimé Renato de Castro, professeur de sciences politiques à l'université De La Salle de Manille. Pire, pour l'analyste politique Richard Heydarian, spécialiste des Philippines, les actions chinoises font même courir le risque d'un « incident très violent qui pourrait échapper à tout contrôle ».

Alliés

Dans ce contexte, les Philippines ont conclu des accords militaires avec les Etats-Unis et l'Australie. En marge du sommet du 50e anniversaire des relations entre l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (Asean) et l'Australie, les dirigeants des pays d'Asie du sud-est (Asean) et d'Australie ont également mis en garde mercredi contre les actions qui « menacent la paix » en mer de Chine méridionale.

« Nous encourageons tous les pays à éviter toute action unilatérale qui menacerait la paix, la sécurité et la stabilité dans la région », peut-on lire dans la déclaration commune de l'Australie et des 10 pays de l'Asean, réunis depuis lundi à Melbourne. « Nous reconnaissons les avantages de la mer de Chine méridionale en tant que mer de paix, de stabilité et de prospérité », ajoute leur déclaration.

« Nous ne céderons jamais ne serait-ce qu'un centimètre carré de notre territoire », a de son côté souligné lundi le chef d'Etat des Philippines en marge du sommet.

Chine: le budget de la Défense en hausse de 7,2% pour 2024 La Chine a annoncé mardi que son budget militaire, le deuxième du monde, loin derrière celui des Etats-Unis, augmentera de 7,2% en 2024, soit le même taux que l'an dernier. Ce rythme de croissance a été rendu public dans le rapport d'activité du gouvernement, publié en marge de la session annuelle du Parlement. Pékin prévoit de dépenser 1.665,5 milliards de yuans (231,4 milliards de dollars) pour sa défense - ce qui reste environ trois fois inférieur au budget de Washington. Le géant asiatique maintient une « croissance raisonnable » de son budget militaire afin de « sauvegarder sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement », avait justifié lundi Lou Qinjian, le porte-parole de la session parlementaire. Les dépenses militaires de la Chine augmentent depuis plusieurs décennies, globalement à un rythme semblable à sa croissance économique. Mais cette tendance est vue avec suspicion par les Etats-Unis, l'Australie, l'Inde ou encore les Philippines, pays avec lequel la Chine se dispute le contrôle d'îlots et récifs en mer de Chine méridionale. Elle suscite également des craintes à Taïwan, île de 23 millions d'habitants revendiquée par la Chine, laquelle espère réunifier, par la force si nécessaire, ce territoire insulaire avec le reste du pays. D'après l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), référence en la matière, les Etats-Unis restent le pays ayant les dépenses militaires les plus élevées, avec 877 milliards de dollars en 2022, selon les derniers chiffres disponibles. Suivent la Chine (292), la Russie (86,4), l'Inde (81,4), l'Arabie saoudite (75), le Royaume-Uni (68,5), l'Allemagne (55,8), la France (53,6), la Corée du Sud (46,4) et le Japon (46).

(Avec AFP)