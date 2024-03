Voitures électriques : Tesla rabote encore ses prix en Chine

Pour capter de nouvelles parts de marché en Chine, le géant américain de l'automobile électrique fait feu de tout bois. Ce vendredi, Tesla a ainsi annoncé que, d'ici la fin du mois de mars, les acheteurs chinois des stocks existants de ses berlines Model 3 et Model Y auraient droit à un maximum de 34.600 yuans (4.807,76 dollars) de primes d'assurance.



Dans le détail, les avantages comprennent une réduction de 8.000 yuans (1.111 dollars) sur les produits d'assurance automobile en partenariat avec Tesla, et une réduction de 10.000 yuans (1.390 dollars) pour un changement de couleur de la carrosserie. Tesla propose également des plans de financement préférentiels limités dans le temps qui permettent d'économiser jusqu'à 16.600 yuans (2.300 dollars) pour l'achat d'une Model Y.



Interrogé sur le volume des stocks du groupe en Chine, un représentant commercial a répondu qu'ils étaient limités, sans fournir de détails. Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire de la part de l'agence de presse Reuters.

Face aux constructeurs chinois



Face au ralentissement de la demande et à la concurrence croissante, Tesla a réduit en janvier dernier les prix de certaines voitures Model 3 et Y en Chine, et a offert des remises en espèces pour certaines Model Y, à partir du 1er février. Le constructeur BYD, son principal rival sur le marché automobile chinois (le plus grand au monde), a baissé ce vendredi de 15,4% le prix de départ d'une nouvelle version de son SUV hybride Song Pro.

Cette réduction fait suite à des rabais encore plus importants annoncés en février par BYD, qui a devancé Tesla au quatrième trimestre dans la fabrication de véhicules électriques.

De bons résultats en 2023

En janvier de cette année, Tesla a présenté ses résultats de l'année 2023. Au total, le constructeur a généré 96,773 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit 88,9 milliards d'euros, en hausse de 19 % par rapport à 2022.

Mais le groupe américain a vu sa marge opérationnelle fondre, passant de 16,8 % à 9,2 %. La marge brute a également chuté de 6 points sur ce dernier trimestre à 17,6 %, alors que le consensus ressortait à 18,3 %, selon des données du London stock exchange group. Aussi, le chiffre d'affaires du dernier trimestre 2023 de Tesla a progressé de 3 % à 25,17 milliards de dollars, en dessous du consensus qui tablait sur 25,62 milliards de dollars. Il s'agit de la croissance la plus faible depuis plus de trois ans.

Lire aussiTesla : la baisse des prix des voitures électriques fait bondir les ventes mais fondre les marges

Ces résultats financiers traduisent l'augmentation des dépenses d'exploitation en partie due à l'IA et à d'autres projets de R&D et au coût du lancement du Cybertruck en fin d'année, justifie Tesla.

Avec ses nombreux investissements, le groupe a brûlé du cash en continu. Tesla voit ainsi son « free cash flow » baisser de 42 % cette année à 4,4 milliards de dollars. Après ces résultats, le titre du groupe reculait de 2,3 % dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Des baisses de prix dans d'autres marchés que la Chine

Avec 1,77 million d'unités vendues, les Model 3 et Model Y du constructeur américain tirent les ventes du groupe. Et ce, grâce à des baisses drastiques de prix sur ces deux modèles phares partout dans le monde. En France par exemple, Tesla a baissé ses prix à trois reprises, proposant désormais la Model Y à 42.990 euros. Les autres modèles que sont la Model S et la Model X sont quant à eux en légère baisse.

Lire aussiTesla obligé de rappeler 1,6 million de voitures en Chine à cause d'un défaut de logiciel

Par ailleurs, Tesla a délivré un peu plus 1,85 million de véhicules électriques l'année dernière dans le monde. Soit 35% de plus qu'en 2022. C'est un peu plus que l'objectif fixé par Elon Musk, son directeur général (1,8 million), et le constructeur de voitures électriques se rapproche des marques premium allemandes comme BMW et Mercedes et leurs 2,5 millions de voitures vendues.

La marque américaine de voiture éléctrique est même à quelques unités d'Audi, qui a commercialisé 1,9 million de véhicules en 2023. Le groupe a augmenté ses ventes tout au long de l'année 2023, avec une hausse de 13 % en volume au dernier trimestre.

(Avec Reuters)