Attentat à Bruxelles : deux personnes abattues par un tireur en fuite

La menace terroriste qui pèse sur l'Europe se confirme. Deux personnes, de nationalité suédoise ont été tuées par des coups de feu lundi en début de soirée à Bruxelles, près de la Place Sainctelette, dans les quartiers nord de la capitale belge, où la police a été prévenue vers 19 heures. Ceci alors que se tenait une rencontre de football entre la Belgique et la Suède, définitivement arrêté à la mi-temps.

Le suspect est en fuite, a indiqué à l'AFP le parquet de la capitale belge. D'après une vidéo diffusée sur le site du journal flamand Het Laatste Nieuws, le tireur en veste fluo orange qui se déplaçait en scooter s'est enfui après avoir fait usage d'une arme. Les autorités belges appellent les habitants de la capitale à la prudence alors que le tireur se trouve probablement encore dans Bruxelles.

Le parquet fédéral belge chargé des dossiers de terrorisme a été saisi lundi soir de l'enquête sur l'attaque, a indiqué un porte-parole. Le dossier, jusque là aux mains du parquet de Bruxelles, « est fédéralisé », a précisé ce porte-parole, Eric Van Duyse. Le suspect du double homicide, qui a quitté les lieux en scooter et portait un blouson orange fluo, est en fuite.

« Il y a quelques minutes c'est Bruxelles qui fut frappée à nouveau par une attaque terroriste islamiste qui apparemment, au moment où je vous parle, a ôté la vie à au moins deux autres Européens, deux Suédois. Notre Europe est bousculée », a déclaré Emmanuel Macron lors d'une visite à Tirana, au début d'un dîner officiel offert par le premier ministre albanais Edi Rama. Gérald Darmanin a donné pour instruction lundi soir que soient renforcés les contrôles à la frontière avec la Belgique.

Des vidéos d'un suspect revendiquant l'attaque circule sur les réseaux

Des vidéos de revendication du double meurtre par un homme s'exprimant en arabe circule ce lundi soir sur les réseaux sociaux. Le suspect dit être un djihadiste appartenant à l'Etat islamique. Selon la traduction du média belge Le Soir de la vidéo postée sur le profil Facebook du suspect, l'homme dit également « avoir vengé les musulmans », possible référence à l'embrasement récent du conflit israélo-palestinien après l'attaque terroriste du Hamas qui a fait plus de 1.000 morts côté israélien. Désormais, l'armée israélienne Tsahal pilonne la bande de Gaza et réclame aux populations civiles de quitter l'enclave.

Le groupe terroriste Hamas avait appelé les musulmans à organiser une « journée de colère » vendredi 13 octobre et à s'en prendre aux Juifs et aux Israéliens. En France, un terroriste islamiste fiché S a assassiné vendredi à Arras un professeur de français, Dominique Bernard et blessé deux autres personnes dans un lycée.

« Nous vivons pour notre religion, nous mourrons pour notre religion, dieu merci », poursuit le suspect dans l'une des vidéos, toujours selon la traduction du Soir. « Dieu merci, votre frère Abdesalam a vengé les musulmans, j'ai tué trois Suédois à l'instant », affirme-t-il plus loin alors que le bilan provisoire fait état de deux morts.

Via le réseau social X (anciennement Twitter), le Premier ministre belge Alexandre De Croo a dénoncé « un attentat » et présenté ses « sincères condoléances » après cette attaque « déchirante ».

« En tant que partenaires étroits, la lutte contre le terrorisme est un combat commun », a-t-il ajouté.

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a quant à elle dénoncé un «abject attentat ».

Vigipirate en France

Le centre de crise belge a indiqué avoir relevé le niveau d'alerte à Bruxelles, de 2 à 4, soit son niveau le plus élevé. Selon plusieurs médias français, les dispositifs de contrôle à la frontière entre les deux pays ont été renforcés. La rencontre de football entre la Belgique et la Suède n'a pas repris après la mi-temps. Il a été demandé aux spectateurs de rester dans le stade.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donné pour instruction lundi soir que soient renforcés les contrôles à la frontière avec la Belgique. Le gouvernement français a activé vendredi le niveau urgence attentat du dispositif Vigipirate, le plus élevé.