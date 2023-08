Etats-Unis : la consommation progresse encore en juillet

La consommation des biens a continué de croître aux Etats-Unis en juillet, au-delà des attentes du marché, alors que les Américains voient leur pouvoir d'achat se renforcer, entre ralentissement de l'inflation et hausse des salaires, selon les données publiées ce mardi 15 août par le département du Commerce.

Lire aussiEtats-Unis: la Fed renoue avec la hausse des taux, au plus haut depuis 22 ans

En juillet, le montant total des ventes au détail s'est élevé à 696,4 milliards de dollars, en hausse de 0,7% par rapport au mois de juin, dont les données ont été révisées en légère hausse (+0,3% contre +0,2% annoncé initialement). C'est une hausse plus forte qu'attendue par les analystes, qui envisageaient plutôt +0,4%, selon le consensus publié par briefing.com.

Si l'on exclut les ventes automobiles, la hausse est de 2,2% sur un an. Ces dernières sont en effet en hausse de 7,6% sur la même période, même si elles reculent de 0,3% par rapport au mois précédent.

Hausse des dépenses alimentaires

La hausse globale s'est particulièrement concentrée dans la vente en ligne, qui concentre la majorité de la tendance, avec une hausse de ces dernières de 10,3% sur un an, alors que les ventes en magasin ne progressent que de 0,6% sur la même période. La consommation en ligne a notamment profité de l'effet des Amazon Prime Day, qui se sont tenus au mois de juillet, ont estimé les analystes.

Par ailleurs, du côté des services, la restauration et les bars continuent de profiter d'une tendance positive, avec une hausse de leurs ventes de 11,9% sur un an. Signe par ailleurs du ralentissement de l'inflation, les ventes de carburant sont en baisse de 20,8% sur un an, sous l'effet de la baisse des prix du pétrole par rapport à l'année dernière, même s'ils ont remonté le mois dernier. De même, les dépenses alimentaires ont progressé de 2,5% sur un an, après avoir connu un emballement plus marqué en 2022.

Lire aussiTaux : la Fed pourrait frapper encore deux fois cette année pour endiguer l'inflation

« Les consommateurs ont largement privilégié les dépenses de services ces derniers mois, mais les soldes d'été ont poussé aux dépenses en lignes et, dans une moindre mesure, en magasin, en particulier celles en prévision de la rentrée des classes », a estimé dans une note Kayla Bruun, analyste pour Morning Consult.

L'inflation s'est établie en juillet à 3,2% sur un an, contre 3,0% le mois précédent, selon l'indice CPI publié le 10 août dernier par le département du Travail. Sur un mois, l'inflation est stable, à 0,2%, comme attendu. « L'indice du logement a été de loin le principal contributeur, (...) représentant plus de 90% de l'augmentation » sur un mois, détaille le département du Travail, qui ajoute que les prix des assurances automobiles ont également contribué.

Un signal positif cependant : l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, a continué à ralentir sur un an, à 4,7% contre 4,8%, et est restée stable sur un mois, à 0,2%. Cette mesure est considérée par les économistes comme un signal plus pertinent sur la direction que prend l'inflation.

Prochaine réunion de la Fed en septembre

« Les prix sous-jacents évoluent dans la bonne direction », a relevé dans une note Rubeela Farooqi, économiste pour High Frequency Economics. Il s'agit, a-t-elle souligné, d'une « bonne nouvelle » pour les responsables de la banque centrale américaine, la Fed, en première ligne dans la lutte contre l'inflation. L'institution monétaire pourrait ainsi cesser de relever ses taux, mais maintenir une « politique restrictive pendant un certain temps pour ramener les prix vers l'objectif » de 2,0% sur un an.

Lire aussiEtats-Unis : l'accès au crédit va encore se durcir pour les ménages et les entreprises (Fed)

La Fed privilégie une autre mesure de l'inflation, l'indice PCE, dont les données pour juillet seront publiées le 31 août. La Fed a, depuis mars 2022, relevé ses taux à 11 reprises, pour renchérir le coût du crédit, et décourager consommation et investissement. Son principal taux directeur se situe désormais dans une fourchette de 5,25 à 5,50%.

Et les avis divergent au sein de ses responsables sur la nécessité ou non de continuer à relever les taux lors de la prochaine réunion, les 19 et 20 septembre. Car le risque est d'appuyer trop fort sur le frein, et ainsi, de provoquer une récession. Ce scénario semble cependant pouvoir être évité, alors qu'il semblait inéluctable il y a quelques mois. Un fort ralentissement économique est néanmoins attendu fin 2023 et début 2024.

« Nous pensons que la Fed a fini de relever ses taux dans ce cycle de resserrement, mais ne baissera pas ses taux avant le début de l'année prochaine », a ainsi anticipé Ryan Sweet, économiste pour Oxford Economics.

Et, au moment où les principales économies luttent contre l'inflation, la Chine est elle entrée en juillet en déflation (les prix ont baissé), plombée par une consommation intérieure atone qui complique la reprise économique.

(Avec AFP)