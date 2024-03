Golfe d’Oman : la Chine, la Russie et l’Iran mènent des exercices militaires non loin de la mer Rouge

Les marines chinoise, russe et iranienne organisent cette semaine des exercices militaires conjoints dans le golfe d'Oman, situé juste avant le golfe persique et non loin de la mer Rouge. Ces manœuvres ont pour objectif de « maintenir conjointement la sécurité maritime régionale » selon le ministère chinois de la Défense.

Et elles devraient « débuter mardi soir dans le nord de l'océan Indien », a annoncé le porte-parole de l'exercice, le contre-amiral iranien Mostafa Tajoddini, lors d'une conférence de presse conjointe avec les commandants des unités russes et chinoises.

« La Chine enverra le destroyer lance-missiles Urumqi, la frégate lance-missiles Linyi et le navire de ravitaillement Dongpinghu », a précisé lundi le ministère chinois de la Défense. Un détachement de navires de la flotte russe du Pacifique, mené par le croiseur Varyag, est ainsi arrivé la veille au port iranien de Chabahar (sud-est), ont rapporté de leurs côtés les médias d'Etat russes.

« L'objectif principal des manoeuvres est d'assurer la sécurité de l'activité économique maritime », ont-ils précisé citant le ministère russe de la Défense.

Ce n'est pas la première fois que de tels exercices sont menés par ces trois pays. Le trio, qui partagent une volonté commune de contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine, avaient déjà organisé en mars dernier des exercices conjoints dans la région.

Lire aussiRussie, Cuba, Iran... : ces six opposantes politiques qui défient les régimes autoritaires

Soutien de l'Iran

Ces manœuvres ont lieu non loin de la mer Rouge et du golfe d'Aden, où les rebelles houthis, qui contrôlent de vastes régions du Yémen, mènent en parallèle depuis novembre des attaques contre des navires dans la région. Ils affirment notamment agir en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza, où Israël mène une guerre sanglante contre le Hamas en représailles à une attaque sans précédent du 7 octobre sur le sol israélien.

Mais alors que l'objectif de ces exercices militaires menées par les trois pays est d'assurer l'activité économique de la zone, les Etats-Unis accusent depuis un moment Téhéran de soutenir les rebelles. Mi-février Washington a annoncé avoir intercepté une cargaison d'armes en provenance de l'Iran et à destination du Yémen.

Car pour rappel, ces attaques nuisent durablement au commerce maritime mondial. La mer Rouge est située juste avant le Canal de suez, voie maritime essentielle notamment pour les navires reliant l'Europe et l'Asie. De nombreuses compagnies maritimes ont ainsi fait le choix de ne plus passer par cette zone, mais d'opérer un détour par le Cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique. Un crochet plus long et plus coûteux. Le transport maritime de conteneurs par la mer Rouge a ainsi chuté de près de 30% sur un an, selon le Fonds monétaire international (FMI). Alors qu'avant le conflit, entre 12% et 15% du trafic mondial transitait par cet axe, selon l'Union européenne.

Lire aussiAttaques des Houthis en mer Rouge : le commerce transitant par le canal de Suez chute de 42%

Frappes occidentales

Afin de défendre la zone et le commerce maritime, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont, de leurs côtés, mené depuis la mi-janvier plusieurs frappes contre les positions des rebelles, lesquels ont désigné aussi les navires américains et britanniques comme des « cibles légitimes » après avoir affirmé initialement viser des navires « liés à Israël ». Des assauts loin de plaire à l'Iran qui avait condamné courant février les frappes menées la veille sur des sites des rebelles houthis au Yémen, accusant Washington et Londres de « faire monter la tension et les crises » dans la région. La Russie avait également accusé Washington de « semer le chaos » au Moyen-Orient.

Et malgré la riposte occidentale, les attaques n'ont pas cessé. Encore lundi soir, les forces américaines ont annoncé avoir détruit un drone sous-marin et des missiles balistiques antinavires dans une série de frappes contre des positions des rebelles yéménites Houthis qui menacent « d'intensifier » pendant le ramadan leurs opérations en mer Rouge. Des frappes qui ont eu lieu après des tirs des Houthis en direction d'un navire dans la zone.

(Avec AFP)