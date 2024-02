Guerre en Ukraine : le Sénat américain sur le point de dévoiler son nouveau projet d'aide, Kiev retient son souffle

Un dossier suivi comme le lait sur le feu par le président ukrainien Zelensky et son premier allié en Occident, le président des Etats-Unis, Joe Biden. Le Sénat américain va dévoiler cette semaine son nouveau projet d'aide à l'Ukraine, a annoncé jeudi son chef Chuck Schumer.

« Nous prévoyons de publier le texte entier (...) dès demain et pas plus tard que dimanche », a affirmé le chef démocrate depuis l'hémicycle. Il a dit espérer un premier vote sur le texte mercredi prochain « au plus tard ». Pour rappel, le Congrès américain bute depuis plusieurs mois sur une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, réclamée avec insistance par le président Joe Biden et son homologue Volodymyr Zelensky.

Les Républicains en embuscade

Mais près de deux ans après le début d'une guerre qui s'enlise (et plus de 110 milliards de dollars déjà débloqués par le Congrès), les élus républicains ont commencé à trouver la note trop salée. Pour être débloquée, cette enveloppe doit être adoptée au Sénat, puis à la Chambre des représentants. Le chef de cette dernière, Mike Johnson, a prévenu qu'en l'état, tout vote sur de nouveaux financements pour l'aide à l'Ukraine, ainsi que pour le renforcement de la frontière avec le Mexique était « mort-né ».

Cela fait des mois que les élus Républicains de la Chambre des représentants s'opposent au déblocage de cette nouvelle tranche. Leur principale condition pour la voter est la suivante : une réforme de la politique migratoire des Etats-Unis, qu'ils souhaitent voir se durcir. Rien qu'au mois de décembre, près de 250.000 clandestins ont franchi la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, soit 10.000 personnes par jour, ce qui est un record.

Par ailleurs, la négociation est parasitée par le contexte politique aux États-Unis, avec les élections présidentielles à venir, qui voit se dessiner un nouveau duel entre le président actuel Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump. Ce dernier a d'ailleurs fait part de sa ferme opposition à toute aide supplémentaire à l'Ukraine.

Au Sénat, un certain nombre d'élus Républicains, en minorité, partagent au contraire l'analyse de Joe Biden, selon laquelle l'aide à l'Ukraine est le prix à payer pour que l'Amérique reste le chef de file du monde libre face à la Russie et la Chine. Laisser Poutine l'emporter en Ukraine, serait aussi une menace pour d'autres pays d'Europe de l'Est, comme la Moldavie ou les pays baltes.

L'UE valide une aide 50 milliards d'euros, Biden apprécie

Hier, le président Joe Biden a appelé la présidente de la Commission européenne pour remercier l'UE d'avoir validé une assistance de 50 milliards d'euros à Kiev. Le président américain a remercié Ursula von der Leyen « et l'Union européenne de cette importante enveloppe financière (...) qui fera beaucoup pour aider l'Ukraine au moment où elle continue à se battre contre l'agression russe », a indiqué ce jeudi à la presse un porte-parole de l'exécutif américain, John Kirby.

« J'espère que cela aidera à faciliter les choses » pour que Joe Biden puisse faire passer son plan d'aide à ce pays en guerre, a fait valoir hier le chancelier allemand Olaf Scholz.

Hier, les dirigeants européens ont en effet trouvé un accord sur une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Une annonce immédiatement saluée par Kiev, comme une « victoire commune » sur la Russie. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui avait originellement posé son veto, a justifié son revirement par le fait d'avoir reçu des « garanties » pour les milliards d'euros attribués à Budapest et suspendus par Bruxelles. L'aide européenne destinée à l'Ukraine (33 milliards de prêts et 17 milliards de dons) est déjà incluse dans une rallonge au budget de l'UE jusqu'en 2027.

Le chef de l'armée ukrainienne redoute une baisse de l'aide en 2024

Pendant ce temps, les autorités ukrainiennes piétinent et craignent une baisse globale de l'aide étrangère cette année. Dans une tribune publiée jeudi dans le média américain CNN, Valery Zaloujny, le très populaire commandant en chef des armées ukrainiennes, s'inquiète d'ailleurs d'une possible réduction du soutien des alliés de Kiev.

« Nous devons faire face à une réduction du soutien militaire de nos principaux alliés, aux prises avec leurs propres tensions politiques », y anticipe le général, à son poste depuis 2021, quelques mois avant le début de l'invasion russe de son pays. Le haut gradé affirme aussi à CNN que l'Ukraine ne sera pas en mesure d'augmenter les effectifs de son armée à moins que le Parlement ne prenne des mesures « impopulaires » pour mobiliser davantage d'hommes.

Cette question est très controversée dans la société ukrainienne. Elle suscite aussi des tensions entre le président Zelensky et son armée. Pour faire face au 600.000 soldats russes déployés en Ukraine, Valery Zaloujny demande d'enrôler un demi-million de citoyens ukrainiens supplémentaires pour remplacer les soldats épuisés. Le Parlement ukrainien a récemment refusé de débattre d'un projet de loi sur le sujet.

