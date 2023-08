Guerre en Ukraine : une attaque de drones russes cible à nouveau des infrastructures céréalières

Moscou persiste à endommager des infrastructures céréalières ukrainiennes. Une attaque de drones russes a eu lieu pendant la nuit, dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a fait savoir le gouverneur local, Oleg Kiper, ce mercredi matin.

La Russie « a attaqué le sud de la région d'Odessa avec des drones d'attaque pendant trois heures », a-t-il assuré sur Telegram, expliquant que « des complexes de production et de transbordement » avaient été touchés, sans faire de victime parmi la population civile. Un incendie s'y est déclaré sur une surface de 700 m2 avant d'être contenu, a-t-il ajouté. Des « greniers », où sont stockés les céréales, « figurent parmi les lieux endommagés », a indiqué Oleg Kiper. Au total, l'armée a détruit neuf drones de type « Shahed-136/131 » provenant de la côte est de la mer d'Azov, ont rapporté les Forces de défense du sud de l'Ukraine sur Telegram.

Odessa déjà ciblée

Pour rappel, Moscou s'est retiré en juillet d'un accord céréalier. Depuis l'été 2022, celui-ci permettait aux céréales ukrainiennes de quitter les ports du sud du pays, malgré le blocus mis en place par la Russie. Depuis l'expiration de l'accord, le nombre des attaques en mer Noire a augmenté de part et d'autre et l'armée russe a frappé à plusieurs reprises Odessa, mais aussi les ports fluviaux d'Izmaïl et Reni.

La semaine passée, l'Ukraine a organisé un couloir maritime pour le « Joseph Schulte », navire cargo qui a rejoint la Turquie, et ce, sans que la Russie ne l'attaque. La décision de Kiev de défier Moscou sur l'accès à la mer Noire s'accompagne d'une attention mondiale pour trouver un moyen de sécuriser les routes d'exportation de céréales à temps pour la récolte de cet automne.

De fait, l'Ukraine et la Russie sont d'importants exportateurs de céréales et d'huile de graines. L'accord sur les céréales de l'année dernière a contribué à faire baisser les prix mondiaux des denrées alimentaires et à fournir à l'Ukraine une importante source de revenus pour poursuivre la guerre. Pour écouler ses stocks, elle utilise désormais le Danube.

Une reprise de l'accord céréalier à venir ?

Une grande partie de ce trafic descend le long du fleuve et finit par atteindre la mer Noire à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie. Selon le Wall Street Journal, des responsables américains sont en pourparlers avec la Turquie, l'Ukraine et ses voisins sur l'augmentation du trafic le long de la route du Danube. Mais un responsable turc du ministère de la Défense a semblé écarter l'initiative de Washington.

« Nos efforts se concentrent sur la réactivation de l'accord sur les céréales », a déclaré un responsable anonyme du ministère turc de la Défense à la chaîne privée turque NTV.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan espère rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine ce mois. La reprise de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes devrait être à l'ordre du jour des discussions. Erdogan a tenté de maintenir la neutralité et de rehausser le profil diplomatique de la Turquie pendant la guerre. La Turquie a accueilli deux premières séries de pourparlers de paix avec l'Ukraine et a intensifié ses échanges avec la Russie tout en fournissant des armes à Kiev.

Un accord avec Bucarest

De son côté, l'Ukraine n'a pas attendu la reprise des discussions. Elle a conclu un accord avec la Roumanie pour accélérer l'acheminement des marchandises. « Nos gouvernements ont signé une déclaration commune renforçant leur coopération afin d'assurer un transit fiable des marchandises ukrainiennes », a déclaré devant la presse le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, en visite à Bucarest, la semaine passée.

Concrètement, l'Ukraine et la Roumanie, son voisin occidental membre de l'Otan, veulent « restaurer les infrastructures de transports détruites » ces dernières semaines par Moscou sur le Danube et en mer Noire. De nouveaux points de contrôle à la frontière doivent également ouvrir pour désengorger le « trafic routier, ferroviaire, maritime et fluvial », qui converge vers la Roumanie depuis le retour du blocus russe.

Les deux pays se disent même prêts à « examiner la possibilité d'un contrôle coordonné aux frontières » pour faire gagner du temps aux convois. « Nous espérons que 60% des exportations totales de céréales ukrainiennes transiteront par la Roumanie », a abondé le Premier ministre roumain Marcel Ciolacu, alors que son pays connaît des difficultés pour faire face à l'afflux soudain de denrées.

« Nous nous sommes fixé un objectif ambitieux de doubler le transit et de passer à 4 millions de tonnes par mois », a-t-il ajouté, sans donner d'échéance.

Moscou et sa région cible de nouvelles attaques de drones La défense aérienne russe a abattu trois drones ukrainiens à Moscou et dans sa région, visés par une sixième journée consécutive d'attaques, a affirmé la Russie tôt ce mercredi. Cette dernière attaque est survenue quelques heures après que trois personnes ont été tuées et deux autres blessées dans des bombardements russes contre deux villages près de Lyman, dans l'est de l'Ukraine, selon le chef de l'administration militaire locale. Un drone « a été neutralisé par des moyens de guerre électronique et, ayant perdu le contrôle, est entré en collision avec un bâtiment en construction dans le complexe de Moscou City » sans faire de victime, a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram, accusant Kiev d'être à l'origine de l'attaque. D'après le maire de Moscou Sergueï Sobianine, plusieurs fenêtres de deux immeubles de cinq étages ont été endommagées et les services d'urgence inspectent le périmètre, a-t-il indiqué sur son compte Telegram. L'agence de presse russe RIA Novosti avait rapporté plus tôt qu'une « explosion » avait été entendue dans le quartier d'affaires de Moscou City, situé dans l'ouest de la capitale russe, à quelque 5 kilomètres du Kremlin. Au niveau d'une arête d'un gratte-ciel, une fenêtre apparaissait détruite et les vitres autour noircies, a constaté une photographe de l'AFP sur place, alors que des policiers bouclaient le périmètre. Deux autres engins ont, quant à eux, été détruits par la défense aérienne dans les districts de Mojaïski, à 12 kilomètres du centre de Moscou, ainsi que de Khimki dans la région de la capitale, à quelque 20 kilomètres au nord-ouest du Kremlin, a indiqué le ministère de la Défense. Le territoire russe est désormais quasi quotidiennement visé par des drones, à l'image de Moscou et de sa région, ciblés chaque jour depuis vendredi. Vendredi, un engin avait été abattu par les forces moscovites et s'était écrasé dans la zone du Parc des expositions, adjacente aux gratte-ciel de Moscou City. Pendant l'été, d'autres appareils avaient été détruits au-dessus du quartier d'affaires de Moscou, le plus important de la capitale russe, et en mai, deux drones avaient été abattus près du Kremlin.

