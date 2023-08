Gaz  : l'Union européenne est parée pour l'hiver en dépit de la guerre en Ukraine

La réduction de la dépendance au gaz russe n'a pas empêché l'Union européenne de constituer ses réserves de gaz en vue de l'hiver prochain. La Commission européenne a déclaré ce vendredi que l'objectif d'un taux de remplissage à 90 % été d'ores et déjà atteint, avec deux mois et demi d'avance sur l'échéance fixée au 1er novembre de chaque année. Avec ce qui représente 1.024 térawatts-heure d'énergie, Kadri Simson, la commissaire européenne à l'Energie estime que « l'UE est bien préparée pour l'hiver » et que « cela contribuera à stabiliser davantage les marchés (énergétiques) dans les mois à venir » alors que la volatilité des prix reste problématique. Selon la Commission, un taux de 90 % permet de couvrir jusqu'à un tiers de la demande de gaz de l'Union européenne en hiver.

Cette déclaration se base sur les données agrégées de Gas Infrastructure Europe (GIE), association qui regroupe les opérateurs européens d'infrastructures de gaz, qui font état de stocks européens remplis à 90 % en moyenne, ce qui représente un peu plus de 93 milliards de mètres cubes au total. Comme le précise l'AFP, il existe néanmoins d'importantes disparités d'un Etat membre à l'autre. La Lettonie, en première ligne dans cet affrontement énergétique entre Europe et Russie, n'est ainsi qu'à 77 %. A l'inverse, l'Espagne, davantage tournée vers le gaz américain et algérien, est à plus de 99 %.

L'Allemagne et l'Italie, à savoir les principaux consommateurs de gaz européen et de loin, ont eux rempli leurs stocks à plus de 90 %. Les deux pays étaient pourtant très dépendants du gaz russe. En France, qui stocke et consomme deux fois moins de gaz que l'Allemagne, le taux de remplissage est de 84 %.

La dépendance à la Russie s'amenuise

Cette obligation d'atteindre un taux de remplissage moyen de 90 % a été adoptée par les Etats membres en juin 2022, dans l'optique de réduire drastiquement la dépendance aux importations de gaz russe suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. En 2021, celles-ci représentaient 45% des importations du gaz naturel de l'Union européenne, soit 155 milliards de mètres cubes, selon la Commission européenne. Cette part est tombée à 30 % au 1er trimestre 2022 et même 15 % à la même période cette année.

Pour aider ce mouvement, l'Union a mis en place son plan REPowerEU destiné à renforcer la sécurité énergétique des Etats membres, avec des mécanismes comme AggregateEU qui permet des achats communs de gaz. L'objectif : détacher complètement l'Europe du gaz russe d'ici 2027. Cela a néanmoins conduit à remplacer une dépendance par une autre, puisque les Européens ont compensé la réduction des importations venues de Russie par une hausse de leurs achats auprès d'autres pays, notamment du gaz naturel liquéfié (GNL) américain.

Pour faire face à cette situation ainsi qu'aux objectifs environnementaux européens, REPowerEU comprend également un volet portant sur la réduction de la consommation de gaz. Les Etats membres se sont engagés à réduire leur consommation de gaz de 15% sur la période allant d'avril 2023 à fin mars 2024, par rapport à la moyenne enregistrée sur les années 2017-2022. Selon l'AFP, ils avaient largement dépassé cet objectif l'an dernier grâce à une météo clémente et aux tarifs élevés qui ont poussé ménages et entreprises à faire des économies. L'UE a réduit de 18% sa consommation gazière entre août 2022 et mai 2023 par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.