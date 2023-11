Israël-Gaza : le Hezbollah menace les Etats-Unis et se dit prêt pour une escalade des tensions

Les yeux du monde se portent aujourd'hui sur le Liban. Alors que le conflit entre Israël et le Hamas a essentiellement lieu dans la bande de Gaza, au Sud, un deuxième front est aussi surveillé : celui, au Nord, avec le Liban où le Hezbollah a annoncé se laisser « toutes les options » pour riposter plus largement face à l'Etat dirigé par Benjamin Netanyahou. C'est la menace proférée par le chef de cette organisation islamiste Hassan Nasrallah ce vendredi.

Ce discours de Hassan Nasrallah était très attendu, pour savoir s'il allait entraîner le Liban de plain-pied dans le conflit. Les combattants du Hezbollah sont intervenus contre Israël à la frontière entre les deux pays dès le lendemain de la guerre, mais les combats sont restés limités.

« Vous, les Américains, savez très bien que si une guerre se produisait dans la région, ni votre flotte, ni les combats aériens ne vous seront utiles », a-t-il averti.

« Vos intérêts, vos soldats et votre flotte seront les victimes et les plus grands perdants (...) La possibilité que ce front connaisse une escalade additionnelle ou une guerre totale (...) est réaliste, et peut arriver, et l'ennemi doit s'y préparer », a encore dit Hassan Nasrallah.