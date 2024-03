La Chine resserre les liens avec la Nouvelle-Zélande

Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi est en Nouvelle-Zélande ce lundi pour une rare visite dans ce pays du Pacifique, où il a plaidé pour la nécessité de travailler avec les « amis » de la Chine dans un contexte international « tumultueux ». La présence de Wang Yi en Nouvelle-Zélande marque le début d'une tournée diplomatique qui doit aussi le conduire chez le voisin australien, pour sa première visite dans les deux pays depuis 2017.

Le diplomate est attendu sur les questions commerciales, la Chine cherchant des solutions au ralentissement de sa croissance économique. Depuis Wellington, en amont d'une rencontre avec son homologue néo-zélandais Winston Peters, Wang Yi a expliqué que sa venue était l'occasion de consolider les relations bilatérales. Celles-ci sont mises à l'épreuve par la posture de plus en plus agressive de Pékin vis-à-vis de Taïwan et en mer de Chine méridionale.

« Face à l'actuelle situation internationale tumultueuse, nous souhaitons renforcer la communication stratégique avec nos amis en Nouvelle-Zélande concernant des problèmes internationaux et régionaux communs », a déclaré Wang Yi.

« Et nous travaillerons ensemble pour maintenir la paix et la stabilité dans la région et le monde », a-t-il ajouté avant une réunion à huis clos avec Winston Peters.

Une visite prévue en Australie...

La Nouvelle-Zélande, membre des Five Eyes, une alliance avec les services de renseignements américains, canadiens, britanniques et australiens, a été critiquée pour sa souplesse envers la Chine, préférant faire passer ses relations commerciales avant les préoccupations sécuritaires de ses alliés.

La Chine est le premier partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, dont les produits tels que la viande, le vin, le lait et le bois rencontrent un grand succès auprès des Chinois. « Notre relation s'est développée sans heurt et d'une bonne manière », a estimé Wang Yi.

Ce dernier doit rencontrer plus tard cette semaine la ministre des Affaires étrangères australienne Penny Wong à Canberra. « Je pense que la visite de Wang Yi est une bonne chose », a déclaré jeudi dernier le Premier ministre australien, Anthony Albanese, à la presse, évoquant des « progrès significatifs » en matière de levée des barrières commerciales.

... Après plusieurs années de profonds désaccords

Chine et Australie ont récemment résolu plusieurs différends commerciaux, notamment des droits de douanes prohibitifs et des barrières aux exportations australiennes clés. Pour rappel, les relations entre Pékin et Canberra ont connu plusieurs années de froid. En 2018, le gouvernement australien a exclu le groupe chinois Huawei de toute participation au réseau 5G du pays, puis demandé en 2020 une enquête internationale sur les origines du Covid-19.

En représailles, la Chine avait imposé des droits de douane élevés sur des exportations australiennes clé, telles que l'orge, le bœuf et le vin et cessé ses importations de charbon. Les relations se sont améliorées après l'élection en 2022 d'un gouvernement de centre-gauche en Australie mais de profonds désaccords persistent en matière de droits de l'homme et sur l'influence diplomatique et militaire croissante de la Chine dans le Pacifique.

Pékin a levé les droits de douane prohibitifs sur l'orge ainsi que l'interdiction d'importation de bois et repris ses achats de charbon. Cependant, les deux pays continuent d'être en désaccord sur les droits humains et les ambitions croissantes de Pékin dans la région Pacifique.

Début mars, l'Australie a renforcé ses liens économiques avec les pays de l'Asean pour réduire sa dépendance à la Chine. Canberra avait alors dit vouloir augmenter ses investissements dans la région en y consacrant 1,3 milliard de dollars. Objectif affiché, favoriser l'activité commerciale dans une zone au pouvoir économique croissant.

Pour rappel, en 2022, le commerce bilatéral de l'Australie avec les membres de l'Asean a dépassé 178 milliards de dollars. Davantage que le commerce de l'Australie avec le Japon ou les États-Unis. La Chine reste cependant le premier partenaire commercial de l'Australie. Ce dernier y destine encore aujourd'hui 30% de ses exportations.

