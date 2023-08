La start-up africaine Spiro accélère dans les motos-taxis électriques

La start-up Spiro va plus que doubler le nombre de motos-taxis électriques qu'elle propose à la location en Afrique, après avoir obtenu vendredi un prêt de 63 millions de dollars. Présente au Bénin, au Togo et au Rwanda avec près de 10.000 motos, celle-ci étendra bientôt son service à l'Ouganda et au Kenya, avec 15.700 motos supplémentaires.