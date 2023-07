Nissan investit 600 millions d'euros dans Ampere la filiale électrique de Renault

C'est un feuilleton qui aura duré. Au mois de janvier, Nissan et Renault avaient annoncé la refonte de leur alliance en prenant 15 % du capital de l'autre. Le constructeur nippon souhaitait également prendre une part du capital de la filiale électrique de Renault nommée Ampere. Après de longs mois d'attente sur le montant de Nissan dans Ampere, l'annonce est tombée ce mercredi matin dans un communiqué. Ce sera 600 millions d'euros, soit moins de 10 % du capital.

La semaine dernière déjà, des rumeurs annonçaient une participation du groupe dans Ampere de 100 milliards de yens, soit 647 millions d'euros au cours actuel. C'est nettement moins que les 15 % annoncés en janvier dernier.

La mise en bourse d'Ampere devrait avoir lieu, quant à elle, au printemps prochain. D'ici là, les deux constructeurs vont finaliser leur accord au quatrième semestre selon le communiqué, comme annoncé il y a six mois.

Pas de nouvelles en revanche sur une éventuelle prise de poste d'un dirigeant de Nissan au sein du comité de direction d'Ampere, comme annoncé par le journal local japonais Yomiuri la semaine dernière. Le communiqué publié ce lundi, peu détaillé et contenant peu de nouveautés, a surtout pour objectif de rassurer les investisseurs le jour des résultats semestriels de Nissan et la veille de ceux du groupe Renault. En effet, en juin dernier, le départ du numéro deux du groupe, Ashwani Gupta, chef de file des « anti-Renault » suivi de polémiques d'espionnage autour de lui ont ralenti les négociations avec l'entreprise française.

Cette avancée dans l'alliance permet à Nissan d'accélérer sur l'électrique. Les deux constructeurs vont développer conjointement le réseau de bornes de recharge de voitures électriques ainsi que le recyclage des batteries.

Cette prise de participation est, selon le directeur général de Nissan, Makoto Uchida, une « opportunité pour compléter et renforcer l'offensive électrique en cours de Nissan en Europe et permettra de nombreuses synergies, notamment en termes d'efficacité des coûts, de conformité réglementaire et d'élargissement de la gamme de produits et de moteurs pour véhicules électriques ».