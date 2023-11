Le Congrès américain divisé sur l’aide à allouer à Israël et à l’Ukraine

Le Congrès américain commence ce jeudi 2 novembre à plancher sur la question épineuse des aides octroyées à l'étranger. Le président Biden souhaite allouer une enveloppe faramineuse à l'Ukraine, ainsi qu'à Israël, avec des fonds pour Gaza et les partenaires des Etats-Unis en Asie. Les discussions promettent toutefois d'être houleuses, tant le Congrès est divisé sur l'aide à apporter à ses alliés.

Pour Israël, les deux camps, démocrates comme républicains, sont d'accord pour adopter sans tarder une aide militaire. Et pour cause, Israël est un partenaire de longue date des Etats-Unis. En revanche, les choses se compliquent concernant l'Ukraine.

Washington, le plus important fournisseur de l'aide militaire à l'Ukraine

Rien que fin octobre, les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle tranche d'aide militaire à Kiev, de 150 millions de dollars, en soutien à la difficile contre-offensive menée depuis début juin par les forces ukrainiennes contre l'armée russe. Au total, Washington, qui dirige la coalition de pays soutenant militairement l'Ukraine, a promis plus de 43 milliards de dollars en aide militaire à Kiev depuis que la Russie a envahi son voisin en février 2022. Joe Biden a également réclamé au Congrès une rallonge de 61,4 milliards de dollars, dont 30 seraient dépensés en armement, pour continuer de soutenir l'effort de guerre ukrainien.

Mais la promesse du président américain de continuer à appuyer financièrement l'Ukraine, réitérée lors de la visite du président Volodymyr Zelensky à Washington en septembre, est mise en péril. Au Congrès américain, la Chambre des représentants est majoritairement dominée par les conservateurs. Or, seule une poignée d'élus de droite appellent à cesser immédiatement l'aide à Kiev.

Une enveloppe totale de 106 milliards de dollars

En parallèle, le Sénat est à majorité démocrate. Et l'opposition républicaine au Sénat est globalement favorable à l'aide à l'Ukraine. « L'idée selon laquelle un soutien contre la Russie nuit à d'autres priorités en matière de sécurité est fausse », a estimé le ténor conservateur, Mitch McConnell. Dans ce contexte politique, le président Joe Biden a décidé de coupler sa demande d'aide pour l'Ukraine, plus de 61 milliards de dollars, avec celle pour Israël, d'environ 14 milliards.

Joe Biden veut aussi des fonds pour tenir tête à la Chine sur le plan militaire en investissant dans les sous-marins, et sur le plan économique en concurrençant les gros projets chinois dans les pays en développement. Le démocrate de 80 ans estime par ailleurs qu'il lui faudrait un peu plus de 9 milliards pour répondre à des crises humanitaires internationales, y compris dans la bande de Gaza. Le tout pour un total de près de 106 milliards de dollars. « Une paix durable en dépend », a-t-il estimé.

Mike Johnson, nouveau « speaker » de la Chambre des représentants

L'état-major républicain à la Chambre veut tenir tête au président américain. Il prévoit ainsi d'organiser un vote jeudi sur une enveloppe destinée uniquement à Israël. « Nous ne pouvons pas tolérer que la brutalité qui se produit actuellement contre Israël se poursuive », a déclaré le nouveau « speaker », Mike Johnson, qui avait promis que le premier texte qu'il souhaitait soumettre porterait sur leur allié au Moyen-Orient.

Pour rappel, la Chambre des représentants a été paralysée pendant plus de trois semaines, faute d'élire un « speaker », après la destitution de l'ancien président de la chambre basse Kevin McCarthy. Or sans président, la Chambre ne pouvait pas gouverner. Elle était de facto dans l'incapacité d'accéder à la demande du président Joe Biden d'envoyer une aide d'urgence à Israël et à l'Ukraine. Depuis mercredi dernier, c'est Mike Johnson, un fervent partisan de l'ex-président Donald Trump, qui a été élu.

Bras de fer autour des enveloppes

Celui-ci a estimé que les mesures de soutien aux autres alliés des Etats-Unis devaient faire l'objet de discussions ultérieures. Pour financer son enveloppe, l'élu de Louisiane prévoit de ponctionner des fonds du grand plan de Joe Biden sur le climat et les infrastructures adopté l'an dernier. Ce à quoi la Maison Blanche, sans surprise, s'oppose. Et l'exécutif américain a déjà menacé d'opposer son veto au texte républicain, s'il venait à être adopté.

Le bras de fer autour de ces enveloppes, qui en dit long sur les interrogations américaines sur son rôle de gendarme du monde, promet donc d'être rude. « J'ai demandé au Congrès un ensemble de mesures qui nous permettent à la fois d'honorer nos engagements à de l'aide humanitaire et à la défense », a plaidé le président Joe Biden sur X (Ex-Twitter).

