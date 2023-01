Le fonds souverain norvégien a perdu 150 milliards d’euros en 2022

Plus de 150 milliards d'euros perdus en un an. Le chiffre est hallucinant mais pourtant vrai. Il s'agit des mauvais résultats du fonds souverain norvégien qui a annoncé mardi avoir terminé l'année 2022 avec un rendement négatif de -14,1% correspondant à des pertes de 1.637 milliards de couronnes (151 milliards d'euros).

« Les marchés ont été affectés par la guerre en Europe, l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt », a expliqué Nicolai Tangen le directeur du fonds géré par la Banque centrale de Norvège, Norges Bank, dans un communiqué.

Au 31 décembre, la valeur totale du fonds norvégien s'établissait à un montant colossal de 1.148 milliards d'euros (12.429 milliards de couronnes norvégiennes ou "kroner"), soit l'équivalent de 210.000 euros pour chaque Norvégien. Pour rappel, le PIB du pays s'élevait à 461 milliards d'euros en 2022, soit à peine plus d'un tiers de l'argent géré par ce fonds.

À l'origine de cette fortune : le pétrole. Le pays nordique, plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest produit en effet 1,8 million de barils par jour et est le 15e pays producteur de la planète. Par comparaison, le Royaume-Uni, 19e producteur mondial produit 1 million de barils pour le Royaume-Uni. La majorité des revenus engrangés par les hydrocarbures sont ensuite investis au travers de ce fonds devenu le plus important du monde.

Une année 2022 chaotique pour les marchés

Si le placement préféré de l'État nordique a réalisé une si mauvaise année, c'est principalement parce que la situation mondiale a eu « un impact négatif tant sur le marché actions que sur le marché obligataire, ce qui est très inhabituel », estime la Banque de Norvège.

Environ 69,8% de la valeur du fonds est en action, pour 27,5% en obligations et 2,7% dans l'immobilier. De fait, « tous les secteurs du marché action ont eu des rendements négatifs, à l'exception de l'énergie », précise la direction du fonds en justifiant ses pertes.

En effet, entre le 30 décembre 2021 et le 30 décembre 2022, le CAC 40 a baissé de 7.153 points à 6.473 points, soit -9,5%. Sur la même période, l'Eurostoxx 600 qui réunit les plus grandes entreprises du Vieux Continent a chuté de près de 13% quand le Nasdaq, qui réunit les 100 entreprises de la tech américaine, a plongé de 33%.

Côté obligations, la hausse des taux directeurs a aussi fait baisser la valeur de ces créances d'États et d'entreprises cotées de -17% en 2022. Une situation qui devrait cependant s'améliorer en 2023.

Cela étant, si l'on regarde le bilan sur plusieurs années, le fonds souverain norvégien n'est pas à plaindre.

En 2021, le fonds avait engrangé 140 milliards d'euros, après une augmentation de 94 milliards en 2020, ceci grâce à l'afflux de liquidités et à la politique accommodante des banques centrales, aujourd'hui révolue.

(avec AFP)