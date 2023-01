Bourse : le CAC 40 en route vers les 7.000 points, les investisseurs optimistes pour 2023

Une économie mondiale en convalescence mais des marchés boursiers au zénith. 2023 commence fort pour le CAC 40 qui se rapproche des 7.000 points, soit son niveau du 11 février 2022, avant l'invasion de l'Ukraine, l'inflation mondiale et la hausse des taux directeurs de banques centrales. Mais comment expliquer une telle vigueur des marchés boursiers après l'annus horribilis qu'a été 2022?

Tout est question d'anticipation. Et pour le coup, les investisseurs voient en 2023 une année radieuse avec la fin de tous nos problèmes. Tout d'abord, il devrait s'agir de l'année de la fin des hausses de taux directeurs qui ont monté de 250 points de base en quelques mois en Europe et même de 450 points de base aux Etats-Unis. « Les marchés s'attendent même à une baisse des taux avant décembre alors que la Réserve fédérale américaine a assuré qu'elle n'allait pas le faire », explique Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez le courtier IG France. Dans cette optique, l'année à venir serait donc celle de la victoire des économies mondiales contre l'inflation au vu des derniers chiffres en baisse des indices de prix à la consommation en Europe et aux Etats-Unis, et du ralentissement de la hausse des salaires outre-Atlantique.

Conjuguée à ce ralentissement de l'inflation, 2023 sonne comme une double victoire pour les investisseurs puisque les banques centrales, tout comme l'OCDE et le FMI, n'anticipent pas de forte récession. « Il y a un an, on aurait prédit une récession à 5 voire 6% en 2023 avec tout ce qu'il s'est passé l'année. Au final, nous ne serons qu'à 0% de croissance ou une croissance légèrement négative », se réjouit Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique pour Pictet Wealth Management.

Enfin, la cerise sur le gâteau boursier : la réouverture de la Chine.

Si l'ouverture des frontières et la reprise des activités économiques de la deuxième puissance économique mondiale a inquiété quelques jours les bourses mondiales par peur d'une reprise de l'épidémie de Covid-19, c'est finalement le coup de pouce à l'activité économique mondiale qui s'est ancré dans la tête des investisseurs. Ainsi, ces nouvelles venant de l'Empire du milieu laissent à penser que 2023 sera véritablement l'année de la reprise économique mondiale.

Des marchés prêts à se retourner

Si l'euphorie règne sur les marchés face à des perspectives de sorties définitive des conséquences du Covid-19 en 2023, elle pourrait ne pas durer.

« Il y a un phénomène de peur de manquer une opportunité (FOMO) » constate Alexandre Baradez. L'analyste explique ce phénomène par une anticipation très positive de l'année 2023 par les investisseurs et par le fait que « les poches de cash des gérants sont encore très gonflées donc cela les incite peut-être à prendre des risques et investir maintenant », ajoute-t-il.

Mais ces mouvements haussiers semblent peu justifiés pour les deux experts. La certitude qu'ont les marchés sur un assouplissement des taux des banques centrales avant 2024 semble en effet bien présomptueux pour Frederik Ducrozet qui n'anticipe pas ce scénario. « Les banques centrales vont garder comme cap la lutte contre l'inflation au détriment de la croissance car elles ne vont pas refaire les erreurs qu'elles ont faites dans les années 1970 de monter puis baisser trop rapidement leur taux ce qui a provoqué plusieurs périodes d'inflation et de récession », explique l'économiste de Pictet.

Les financiers mettent donc en garde contre une éventuelle zone de turbulence sur les marchés au premier trimestre 2022. Des résultats d'entreprises moins bons qu'attendus ou de mauvais chiffres sur la croissance ou l'inflation pourraient doucher les certitudes des investisseurs et entraîner une correction sur les marchés. « Le plus dur est passé mais il faudra un bon trimestre pour voir l'amélioration des économies mondiales arriver », prévient Alexandre Baradez.

Dans une telle optique, les secteurs les plus sensibles à la baisse sont « les actions traditionnelles, appelées de valeur, comme les énergéticiens, les entreprises des secteurs automobile ou des loisirs, car elles ont beaucoup augmenté l'année dernière », précise l'analyste d'IG. A l'inverse, les valeurs technologiques et de croissances qui ont connu de forts mouvements baissiers durant tout 2022 devraient être moins exposés à une correction, ce qui ne veut pas non dire qu'elles vont monter au premier trimestre.