Le président Xi Jinping présent à un sommet pour gérer les risques financiers de la Chine

Le sujet préoccupe jusqu'au sommet de l'Etat chinois. Le président Xi Jinping s'est rendu cette semaine à une réunion sur les « risques » dans le secteur financier du pays, comme annoncé ce mardi par les médias d'État. Une visite qui intervient dans un contexte où la deuxième économie mondiale peine encore à se relancer après le brutal coup d'arrêt de la pandémie.

Cette conférence, qui avait généralement lieu deux fois par décennie et dont la dernière édition était en 2017, a souvent été un indicateur précieux de l'orientation de la stratégie économique suivie par le parti unique. Cette année, la « Conférence nationale de travail financier » a insisté sur la nécessité de « renforcer la supervision financière (...), de se prémunir contre les risques et de les résoudre, et de promouvoir de manière inébranlable une finance avec des caractéristiques chinoises », a déclaré la télévision d'Etat CCTV.

L'immobilier au cœur des préoccupations chinoises

Lors de la conférence, des responsables ont appelé à répondre « aux besoins de financement » des entreprises immobilières et « construire un nouveau modèle de développement immobilier », selon CCTV. Le secteur immobilier, longtemps un moteur essentiel de la croissance, cristallisent les risques financiers qui planent sur l'économie chinoise, menacée par l'endettement de grands groupes comme Evergrande et Country Garden.

La Chine a dévoilé la semaine dernière une émission massive d'obligations souveraines d'un montant unique de 1.000 milliards de yuans (130 milliards d'euros environ), dans une logique de soutien à l'activité économique.

Coup d'arrêt sur l'activité manufacturière

Cette conférence financière a pris fin le jour même de l'annonce d'un coup d'arrêt de l'activité manufacturière, après plusieurs mois de progression. L'indice des directeurs d'achat (PMI), reflet de la santé du monde industriel, a atteint 49,5 points en octobre, a annoncé ce mardi le Bureau national des statistiques du pays (BNS), contre 50,2 un mois plus tôt.

Pékin est toujours empêtré avec une reprise capricieuse depuis la pandémie de Covid-19, sur fond de faiblesse de la consommation et de crise immobilière qui pèsent sur la croissance. Ses perspectives apparaissent très en-deçà de ce qu'elles furent au cours des deux dernières décennies. L'économie chinoise a toutefois progressé à un rythme plus rapide que prévu de 4,9 % au troisième trimestre. Mais la superpuissance n'a pas de garantie d'atteindre l'objectif annuel à 5 %.

La Chine représentera près de la moitié des emplois industriels en 2050 D'ici 2050, la Chine concentrera 43% de l'emploi industriel mondial. En outre, l'Empire du Milieu sera l'un des seuls pays à voir ses emplois industriels progresser, selon une étude du Centre pour le développement mondial (CGD) de Washington, publiée ce lundi 30 octobre. Dans le reste du monde, la tendance est plutôt à la baisse. D'après l'étude, dansles économies avancées (Etats-Unis, Europe, etc), la part de l'emploi industriel est en effet vouée à diminuer, passant de 11,4% aujourd'hui à 8,3% d'ici moins de 30 ans.

