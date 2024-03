McDonald's : une panne mondiale entraîne la fermeture de nombreux restaurants

McDonald's est frappé par une panne mondiale ce vendredi 15 mars. États-Unis, Australie, Royaume-Uni, Japon, Hong Kong, France... Comme le rapporte The Wall Street Journal, de nombreux restaurants de la franchise américaine ont été empêchés d'ouvrir et de fermer, d'accepter des paiements par carte de crédit et de recevoir des commandes partout dans le monde.

Selon quotidien économique américain, les actions de McDonald's ont baissé de 0,6% en début de séance vendredi, quand l'indice boursier américain S&P 500 étant en baisse de 0,4%.

Auprès du Wall Street Journal, McDonald's a fait état d'une « panne technologique » mondiale affectant ses restaurants et a indiqué que le problème était en train d'être résolu ce matin. La panne ne serait pas liée à un incident de cybersécurité, selon la franchise. McDonald's n'a pas précisé le nombre de restaurants touchés par la panne.

De nombreux clients se sont plaints sur les réseaux sociaux en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni ou en Autriche. Selon BFMTV, la filiale française de la chaîne, qui compte près de 1500 restaurants en France, a également été touchée. McDonald's France a indiqué à BFMTV que le problème était maintenant « résolu » et qu'il n'était « pas lié à un événement de cybersécurité ».

Une panne informatique en octobre dernier

En octobre dernier, une panne informatique chez le prestataire de paiements Worldline avait déjà perturbé le paiement par carte bancaire dans plusieurs enseignes en France, dont McDonald's. Il s'agissait d'un « incident circonscrit à certaines enseignes qui s'appuient sur le même prestataire technique », avait alors déclaré une porte-parole du groupement Cartes bancaires.

« Il ne s'agit pas d'une cyberattaque, ni d'un problème du réseau de paiement CB », avait expliqué la porte-parole de CB. Un porte-parole de la chaîne de restauration rapide McDonald's avait fait état d'une « panne nationale ». Aucune information n'était disponible sur l'ampleur de la panne et le nombre d'enseignes et de clients touchés.

En 2021, le géant américain de la restauration rapide avait également indiqué avoir été victime d'un piratage informatique ayant entraîné l'exposition de données de clients en Corée du Sud et à Taïwan.