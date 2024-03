Mer Noire : la Russie compte renforcer sa défense face aux attaques de drones ukrainiens

Les drones ukrainiens mettent les Russes en échec, notamment en mer Noire. Le ministre russe de la Défense a ainsi ordonné à ses forces navales dans la zone d'augmenter leur puissance de feu et d'intensifier leurs entraînements pour mieux contrer les drones, qui sont parvenus à déjouer la puissante flotte de Moscou.

Sergueï Choïgou, qui rendait visite à ses troupes dans un lieu qui n'a pas été précisé, a demandé « la mise en place de puissance de feu additionnelle, de mitrailleuses de gros calibre pour vaincre les drones ennemis », selon un communiqué du ministère de la Défense diffusé dimanche.

« Le personnel doit être formé tous les jours » et s'entraîner notamment à « repousser les attaques aériennes et celles des bateaux sans équipage », a-t-il ajouté.

Selon des médias russes, le commandant de la flotte russe, Nikolaï Evmenov, a récemment été démis de ses fonctions et remplacé par Alexandre Moisseïev, jusqu'à présent à la tête de la flotte du Nord. Interrogé sur la question lundi, le Kremlin avait refusé de commenter, sans toutefois nier.

Lire aussiUkraine : à situation désespérée, soutien démesuré ?

Série de succès

En deux ans de conflit à grande échelle, l'Ukraine a enchaîné les succès contre la flotte russe en mer Noire, permettant la réouverture d'un couloir maritime pour exporter des céréales ukrainiennes en faisant fi des menaces de bombardements de la part de la Russie. Les militaires ukrainiens avaient affirmé début février qu'environ un tiers des navires de guerre russes avaient été « mis hors d'état de nuire » dans cette zone.

L'Ukraine avait aussi bombardé en septembre 2023 le Quartier général de la flotte de la mer Noire, à Sébastopol en Crimée, ou encore, au printemps 2022, au début du conflit, réussi à couler le Moskva, vaisseau amiral de la flotte russe.

Multiplication des attaques

Outre la mer Noire, l'Ukraine a intensifié les attaques de drones sur le territoire russe. Encore ce dimanche, l'armée russe a affirmé avoir abattu dans la nuit 35 drones ukrainiens volant au-dessus de plusieurs régions de la Russie, dont celle de Moscou, au dernier jour de l'élection présidentielle vouée à réélire triomphalement Vladimir Poutine. Ces attaques visent également de plus en plus les sites énergétiques. Une raffinerie a alors été touchée dimanche, ainsi que plusieurs autres sites dans la semaine.

L'Ukraine a accru la pression militaire sur les régions russes frontalières de Belgorod et de Koursk, visées par une multitude d'attaques de drones et des incursions d'unités militaires composées de Russes opposés au Kremlin, l'Ukraine ayant promis des représailles aux bombardements qu'elle subit depuis plus de deux ans.

De son côté, Vladimir Poutine a promis vendredi que la Russie répliquerait aux attaques aériennes ukrainiennes sur son sol. Dans le même temps, au moins 20 personnes ont été tuées et 70 blessées dans l'une des pires attaques de missiles russes sur Odessa, la grande ville portuaire du sud de l'Ukraine déjà deux fois prise pour cible ces derniers jours.

Lire aussiGuerre en Ukraine : comment la Russie tente de gagner la bataille de l'information

Industrie du drone

Depuis les premiers mois de l'invasion russe, en 2022, le nombre d'entreprises ukrainiennes fabriquant des drones a plus que doublé, selon les autorités, qui en dénombrent environ 200. « Il y a eu un boom l'an dernier, elles [les entreprises, ndlr] poussaient comme des champignons », explique Vadym Iounyk, président de l'association nationale des fabricants de drones et co-fondateur de ISR Defence, une compagnie qui en produit.

Même si « actuellement, il est impossible d'assembler un drone 100% ukrainien », admet-il, car les batteries, microcircuits ou puces doivent être importés. D'après lui, les drones peuvent rebattre les cartes, car « une seule personne peut en contrôler une nuée ». « C'est pour cela qu'on doit investir toutes nos forces là-dedans ».

Toutes ces entreprises produisent des appareils aux fonctions variées, du drone kamikaze peu cher à l'engin perfectionné, dont certains sont capables de s'adapter à différentes situations. L'engin star de ISR Defence, le « R18 », peut ainsi larguer des explosifs sur les troupes russes mais aussi transporter des munitions ou du ravitaillement aux soldats, quand le transport en véhicule est trop risqué.

L'Ukraine entend ainsi muscler son industrie de la défense, un effort perçu comme essentiel compte tenu des carences de l'aide occidentale mais qui sera long et très coûteux. Les drones, eux, sont relativement faciles à fabriquer et souvent bon marché. Bien conscient de leurs atouts, le président Volodymyr Zelensky a fixé pour objectif d'en produire un million en 2024.

(Avec AFP)