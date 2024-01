Mer rouge : l'armée américaine abat un missile de croisière tiré par les Houthis sur l'un de ses destroyers

La tension est à son comble entre les Houthis et Washington. Dimanche, vers 16H45 locales (14H45 heure de Paris), « un missile de croisière antinavire tiré depuis les zones (contrôlées par les) militants Houthis soutenus par l'Iran en direction du USS Laboon », un destroyer américain opérant dans le sud de la mer Rouge, a communiqué le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom). « Le missile a été abattu dans les environs de la côte d'Hodeida (dans l'ouest du Yémen, NDLR) par un avion de chasse américain », a ajouté le Centcom, indiquant qu'il n'y a eu ni blessé ni dégât.

L'attaque semble être la première à avoir ciblé un destroyer américain, dans un contexte d'attaques perpétrées par les Houthis contre des navires en mer Rouge qu'ils estiment liés à Israël. Des attaques conduites en « solidarité » avec les Palestiniens de Gaza, où Israël et le Hamas sont en guerre depuis l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre.

Washington dément avoir frappé dimanche la cité portuaire de Hodeida

Washington a démenti des informations de médias Houthis faisant état de nouvelles « frappes américano-britanniques » menées dimanche contre la cité portuaire de Hodeida. « Aucune frappe américaine ou de la coalition n'a eu lieu aujourd'hui », dimanche, a indiqué un responsable américain sous couvert d'anonymat. En revanche, les forces américaines et britanniques ont frappé vendredi des cibles Houthis à travers le Yémen, renforçant les craintes de propagation régionale de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Les Houthis ont tiré ensuite « au moins un missile » qui n'a cependant touché aucun navire, a indiqué l'armée américaine. Puis, samedi matin, une nouvelle frappe américaine a été effectuée contre un site radar au Yémen, a rapporté la même source.

Par ailleurs, quelque 300 personnes ont manifesté dimanche dans le sud de Chypre contre l'implication des bases militaires britanniques de l'île méditerranéenne orientale dans les conflits à Gaza et au Yémen. « Bases militaires britanniques, partez ! Chypre est un pont pour la paix et la collaboration des peuples », pouvait-on lire sur une affiche du Cyprus Peace Council (CPC) qui organisait la manifestation devant la base de la Royal Air Force (RAF) d'Akrotiri, un territoire britannique d'outre-mer depuis l'indépendance de Chypre en 1960. Dans le même temps, le Royaume-Uni s'est dit prêt à agir à nouveau contre les rebelles Houthis du Yémen si les attaques de bateaux militaires et commerciaux en mer Rouge se poursuivent, a prévenu dimanche le chef de la diplomatie David Cameron.

Les compagnies maritimes évitent la zone

L'enjeu est majeur pour l'économie mondiale : environ 12% du commerce mondial transite par la mer Rouge, mais depuis la mi-novembre, les attaques Houthis ont contraint de nombreuses compagnies maritimes à éviter la zone, et emprunter la route la plus longue autour de la pointe de l'Afrique, au prix d'un surcoût du transport et de délais plus longs d'acheminement. Ainsi, chez Tesla comme chez Volvo, la production d'automobiles est perturbée par ces attaques qui ralentissent l'acheminement de pièces détachées asiatiques dans les usines européennes. Tesla a été le premier constructeur à annoncer la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, que sa production serait suspendue pendant deux semaines dans son usine européenne, entre le 29 janvier et le 11 février.

(Avec AFP)