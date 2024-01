Mer Rouge : le Royaume-Uni prêt à des « actions directes » contre les rebelles Houthis

[Article publié lundi 1er janvier 2024 et mis à jour à 15h55]

Contexte toujours tendu en Mer Rouge en ce début d'année. Ce lundi, le Royaume-Uni, par la voix de son ministre de la Défense britannique Grant Shapps, s'est dit « prêt à prendre des actions directes » contre les rebelles Houthis du Yémen, qui multiplient les attaques en mer Rouge contre des navires marchands. Le ministre s'exprimait dans une tribune publiée dans le journal britannique Daily Telegraph.

Dans cette tribune intitulée « Nous devons protéger la mer Rouge », Grant Shapps affirme donc que le Royaume-Uni est « prêt à prendre des actions directes » contre les rebelles Houthis. « Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures supplémentaires contre les menaces à la liberté de navigation en mer Rouge », poursuit-il, rappelant que le HMS Diamond a déjà abattu un drone d'attaque ciblant la navigation commerciale. Les attaques des rebelles constituent « un test pour la communauté internationale », affirme Grant Shapps.

Tension de plus en plus élevée dans la zone

Pour rappel, le Royaume-Uni, qui fait partie de la coalition internationale créée pour faire face aux attaques des Houthis en mer Rouge, a envoyé mi-décembre le destroyer britannique HMS Diamond dans la région. Ces avertissements de Londres interviennent alors que la tension continue de monter en mer Rouge, par où transite 12% du commerce mondial.

Lire aussiLa marine américaine coule trois bateaux houthis qui attaquaient un porte-conteneurs en mer Rouge

Dimanche, l'armée américaine a indiqué avoir coulé trois navires des Houthis, après des attaques contre un porte-conteneurs du transporteur danois Maersk. Dix rebelles ont été tués dans cette frappe, selon un porte-parole du mouvement. La veille, un destroyer américain a abattu deux missiles balistiques anti-navires tirés depuis le Yémen, alors qu'il répondait à un appel de détresse d'un porte-conteneurs touché lors d'une autre attaque, a annoncé l'armée.

Le géant danois du transport maritime suspend à nouveau son transit

Le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé ce dimanche suspendre pendant 48 heures le transit de sa flotte par un détroit stratégique en mer Rouge, après l'attaque des rebelles Houthis du Yémen contre un de ses navires. Le porte-conteneurs Maersk « Hangzhou » a ainsi rapporté avoir été touché par un missile lors de son passage par le détroit de Bab al-Mandeb, puis avoir été attaqué par quatre navires des rebelles Houthis qui tentaient de monter à bord.

L'ombre de l'Iran derrière les Houthis

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas à Gaza, les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen et sont proches de l'Iran, ont multiplié les attaques en mer Rouge contre des navires qu'ils estiment « liés à Israël », en solidarité avec le territoire palestinien, bombardé et assiégé par Israël. L'Iran est accusé d'aider les rebelles yéménites à mener ces attaques, mais la République islamique a toujours démenti leur fournir des équipements militaires.

Lire aussiMer Rouge : les Etats-Unis accusent l'Iran d'être « très impliqué dans la planification » des attaques des Houthis

Ce dimanche, le ministre des Affaires étrangères britannique David Cameron a indiqué avoir parlé avec son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian des attaques des Houthis « qui menacent des vies innocentes et l'économie internationale ». « J'ai clairement indiqué que l'Iran avait sa part de responsabilité dans la prévention de ces attaques, étant donné le soutien qu'il apporte depuis longtemps aux Houthis », a écrit à ce sujet David Cameron sur le réseau social X.

Le conflit va se poursuivre en 2024 selon Israël

De son côté, les autorités d'Israël ont prévenu ce lundi matin que la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza allait se poursuivre « tout au long » de l'année 2024, après une nuit du Nouvel An marquée par des frappes incessantes sur le territoire palestinien assiégé, et des tirs de roquettes sur Tel-Aviv. Selon un dernier décompte, 21.822 personnes, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, ont été tuées depuis le début de cette guerre.

Un navire militaire iranien est entré en mer Rouge Un navire de guerre iranien, « l'Alborz », est entré en mer Rouge par le détroit de Bab el-Mandeb, a rapporté dans l'après-midi de ce lundi un média local. « Le destroyer Alborz est entré dans la mer Rouge (...) en passant par Bab el-Mandeb », qui sépare la péninsule Arabique de l'Afrique, a indiqué l'agence de presse Tasnim, qui n'a pas précisé les raisons de ce déploiement. La flotte iranienne opère dans la zone « depuis 2009, pour sécuriser les voies de navigation et repousser les pirates, entre autres », a-t-elle précisé. Pour rappel, en 2021, ce bâtiment a repoussé une attaque de pirates contre deux pétroliers dans le golfe d'Aden. En 2015, il a été l'un des deux navires de guerre iraniens envoyés dans le détroit « pour assurer la sécurité des navires commerciaux », ce qui a été considéré à l'époque comme un signe de tensions avec l'Arabie saoudite.

(Avec AFP)