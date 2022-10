Télécoms : la marine nationale veut mieux surveiller les câbles sous-marins

Sans les câbles sous-marins, l'Internet mondial ne fonctionnerait pas correctement. Cette situation préoccupe particulièrement la France et l'Europe, dont l'essentiel des données sont stockées aux Etats-Unis. Si plusieurs câbles sous-marins transatlantiques devaient faire l'objet d'attaques et étaient endommagés, c'est tout l'Internet européen qui en pâtirait gravement. L'OTAN n'a, ainsi, pas attendu la guerre en Ukraine pour s'inquiéter d'une possible offensive russe à l'égard de ces infrastructures vitales pour le Vieux Continent.

Dans ce contexte, la marine nationale française souhaite se doter de moyens pour surveiller les câbles sous-marins. Du 6 au 14 octobre, elle a conduit une opération dite de « maîtrise des fonds marins ». Baptisée Calliope, celle-ci a permis « d'employer une capacité exploratoire pour surveiller le fonds des océans », précise le ministère de la Défense. Cette mission a consisté au déploiement d'un drone sans fil et de fabrication norvégienne, le Hugin Superior, depuis le Beautemps-Beaupré, un bâtiment hydrographique et océanographique.

« Les câbles sous-marins peuvent être la cible de nations »

Ce drone, qui ressemble à un sous-marin miniature, a notamment permis de surveiller des câbles sous-marins à plus de 4.500 mètres de profondeur dans le golfe de Gascogne. L'opération a permis à la Marine nationale de « monter en compétence » pour ce type de mission. « Les compétences déjà solides des marins (plongeurs, détecteurs sous-marins, hydrographes) dans l'exploitation de senseurs sous-marins ont grandement facilité la prise en main du drone et l'exploitation des nombreuses données récoltées », affirme le ministère de la Défense. « Les formations vont se poursuivre dans les mois à venir pour que la marine nationale soit en mesure de déployer, à court ou moyen, terme un drone de ce type de façon entièrement autonome. »

Aux yeux de l'exécutif, acquérir ce savoir-faire et ces compétences est essentiel. En février dernier, Florence Parly en a fait une priorité, au regard de la criticité des câbles sous-marins. « L'endommagement d'un câble peut avoir un impact majeur sur nos vies quotidiennes », a-t-elle affirmé. La ministre a aussi rappelé que « de façon plus insidieuse, nous savons que ces câbles sous-marins peuvent aussi être la cible de nations, tentées de surveiller ou de dégrader ces infrastructures sensibles ».

Les craintes à l'égard de la sécurité des câbles sous-marins, et plus généralement pour toutes les infrastructures les plus stratégiques, sont d'autant plus vives depuis que la piste du sabotage est privilégiée concernant les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Ces pipelines ont été gravement endommagés, le mois dernier, par des explosions en mer Baltique. Plusieurs experts s'interrogent sur une implication de la Russie. Moscou, de son côté, jure qu'il n'y est pour rien.