Paris "se bat" pour une taxe mondiale supérieure à 15%, selon Bruno Le Maire

Entre les pays qui voient la manne potentielle de la nouvelle taxe mondiale sur les bénéfices des multinationales, et les autres qui la voient d'un mauvais œil, la France a choisi son camp. Elle fera même pression pour rehausser le seuil mondial d'impôts sur les sociétés de plus de 15% lors de la réunion des ministres des Finances du G20, a déclaré vendredi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. A l'issue de ce G20, beaucoup attendent d'ailleurs des engagements et une clarification sur les contours de cette taxe.

"La France va se battre pour que cet accord soit conclu au G20 de Venise. La France va aussi se battre avec beaucoup de force pour que le taux de la taxation minimale soit supérieur à 15%", a-t-il affirmé en réponse à une question de l'AFP.

"C'est la position que je défendrai aujourd'hui au G20", a-t-il martelé.

Plus de 130 pays ont conclu un accord prévoyant un seuil minimal mondial de 15% d'impôt, dans le cadre de négociations internationales organisées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Malgré cette union apparente, la nouvelle taxe ne fait pas entièrement l'unanimité, créant même, selon une étude, des pays "gagnants" et des "perdants".

La France a peu de chance de convaincre

Plusieurs pays, dont la France, les Etats-Unis et l'Allemagne, sont favorables à un taux supérieur à 15% mais ils se font peu d'illusions. "Il faut être réaliste, d'autres nations ont déjà du mal avec ce taux" donc a priori il devrait rester inchangé, a estimé un responsable gouvernemental allemand.

Mais pour Paris, comme pour beaucoup d'Etat exsangues suite aux dépenses du Covid-19, l'enjeu est clair. "Nous avons la possibilité que ces États, qui représentent 85% de la richesse mondiale, s'entendent sur un accord sur la taxation internationale pour le 21e siècle qui permette de taxer de manière juste les géants du numérique qui échappent largement à l'impôt, ce que personne ne peut accepter", a rappelé le ministre français.

Début juin, Bruno Le Maire estimait que pour les géants du numérique, cela pourrait rapporter à la France "quelque chose de plus important que les 400 millions d'euros que nous touchons avec la taxe nationale" adoptée en 2019, a indiqué Bruno Le Maire. "Cela peut être entre 500 millions d'euros et un milliard d'euros" par an.

Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), a lui estimé, dans une étude publiée début juillet que ce nouvel impôt mondial pourrait rapporter 5 milliards d'euros par an, dans l'hypothèse d'un taux minimum de 15%.

