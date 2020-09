Royaume-Uni : le modèle de privatisation des lignes de train a fait son temps, estime le gouvernement

Le ministre britannique des transports Grant Shapps, le 15 septembre 2020 à Downing Street à Londres. (Crédits : Reuters)

Le gouvernement britannique ne veut plus donner carte blanche aux opérateurs privés et souhaite, notamment, fixer des objectifs de performance plus stricts qu'auparavant. Le Royaume-Uni espère ainsi mettre fin à la longue série de ratés qui ont émaillé l'histoire de la privatisation des chemins de fer. Ce nouveau modèle est toutefois temporaire, le temps de basculer vers un système plus pérenne.